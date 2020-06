„Przeklęta” tapeta powoduje awarię smartfonów

Jezioro, góry i zachód słońca

Użytkownicy urządzeń Samsunga, Google'a, OnePlus, Nokii i Xiaomi zgłosili awarie swoich telefonów po ustawieniu określonego obrazu tapety. O tej „przeklętej" tapecie pisał także na Twitterze specjalizujący się w przeciekach bloger o nicku Ice Universe. W opublikowanym poście ostrzegał, żeby nie ustawiać tego konkretnego zdjęcia. Szczególnie apelował do użytkowników telefonów komórkowych Samsunga. Spowoduje to bowiem awarię telefonu.

Problemy z usunięciem tapety

Użytkownicy, którzy przeprowadzili już testy z „przeklętą" tapetą, podają kilka rozwiązań. Jeśli telefon uruchomi się w trybie awaryjnym, prawdopodobnie będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby zmienić tapetę na inny, bezpieczny obraz.

Jeśli telefon nie uruchomi się w trybie awaryjnym, ale mamy niestandardową aplikację do odzyskiwania danych, to uda nam się wyczyścić dane tapety. Większość użytkowników jednak musiała zresetować swoje telefony do ustawień fabrycznych.

Prawdopodobnie przyczyną tego zjawiska jest nieprawidłowo zakodowany profil kolorów. Kiedy ustawimy „przeklętą" tapetę na telefonie z Androidem, spowoduje to awarię interfejsu użytkownika systemu.

fot. Ice Universe – Twitter