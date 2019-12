Przełom badaczy z Uniwersytetu Rice'a

Model MACH (merged-average classifiers via hashing) to algorytm typu dziel i zwyciężaj, który ma pomóc m.in. w lepszym wyszukiwaniu odpowiednio dopasowanych do wymagań szukającego produktów w sklepie. Narzędzie to ma też tłumaczyć nasz język na dowolnie wybrany.

Jedną z najważniejszych cech modelu MACH jest to, że nie wymaga on komunikacji pomiędzy procesorami. To wyróżnia ten system, gdyż standardowo trenowanie algorytmów tego typu odbywa się za pomocą nieustannej komunikacji pomiędzy parametrami – wszystkie procesory biorące udział w tym procesie muszą więc być w ciągłym ruchu i dzielić się informacjami. System MACH oszczędza zasoby systemów do głębokiego uczenia się, ponieważ może przeprowadzić cały proces wyszukiwania przy wykorzystaniu jednego GPU.

Jak przyznaje profesor Anshumali Shrivastava, główny autor badania z Uniwersytetu Rice'a w Houston, czas treningu algorytmu jest w przypadku modelu MACH 7-10 razy krótszy, a potrzebna ilość pamięci 2-4 razy mniejsza niż w dotychczas wykorzystywanych systemach. – Nigdy wcześniej nie udało się opracować podobnego modelu – mówi Tharun Medini, doktorant biorący udział w badaniach.

fot. Markus Spiske/Unsplash