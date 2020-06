Przenośne kalkulatory elektroniczne

ANITA, czyli 15 kg żelastwa

Pierwszy przenośny kalkulator elektroniczny powstał w 1961 r. w Wielkiej Brytanii (to Sumlock Comptometer ANITA, gdzie ANITA to anagram od A New Inspiration To Accounting). Ważył ponad 15 kg, a w swym wnętrzu miał lampy elektronowe, wykorzystywane także w roli wyświetlaczy. Potrafił wykonywać 4 podstawowe działania arytmetyczne, rozmiarami zaś dorównywał współczesnym pecetom.

Pierwszy kieszonkowiec

Jednakże w 1963 r. pojawiły się znacznie lżejsze i mniejsze kalkulatory bazujące na tranzystorach. Prototyp pierwszego kieszonkowego kalkulatora elektronicznego powstał w Texas Instruments w roku 1967.

Mechaniczne kieszonkowe kalkulatory były produkowane już od roku... 1948 (!), ale dopiero w 1971 do sklepów trafił pierwszy popularny elektroniczny kalkulator kieszonkowy, skonstruowany w Japonii. A był to Busicom LE-120A HANDY-LE, kosztujący niecałe 400 dolarów, czyli – skromnie licząc – 2 tys. współczesnych dolarów. Był to też pierwszy kalkulator w historii, w którym użyto diod LED jako wyświetlacza.

fot.: Anita, MaltaGC, Wikimedia Commons, CC3.0