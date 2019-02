Przenośne zestawy głośnomówiące USB

Oba modele Calisto są wyposażone w wielokierunkowe, pełnozakresowe mikrofony 360 stopni zapewniające podczas rozmów wyraźny, wysokiej jakości dźwięk. Aparaty są łatwe w obsłudze dzięki przyciskom, wizualnym wskaźnikom stanu, jak również komunikatom głosowym i alertom o wyciszeniu, które natychmiast informują o stanie połączenia.

Urządzenie Calisto 3200 może być podłączone do komputerów PC i Mac oraz tabletów za pomocą kabla USB, natomiast zestaw Calisto 5200 można ponadto podłączyć do smartfona kablem audio 3,5 mm. Aby wydłużyć czas pracy akumulatora, Calisto 5200 wyłącza się automatycznie po odłączeniu od smartfona. Calisto 5200 może działać do 30 godzin bez konieczności ładowania akumulatora, co umożliwia przeprowadzenie w podróży wielu rozmów jednego dnia. Oba urządzenia są dostępne w wariantach USB-A i USB-C, mają system zarządzania okablowaniem i są dostarczane z futerałem ułatwiającym ich przewożenie.

Zarówno Calisto 3200 jak i Calisto 5200 są kompatybilne z Plantronics Manager Pro, wiodącym w branży rozwiązaniem Plantronics w chmurze przeznaczonym dla specjalistów IT. Usługa ta umożliwia zarządzanie urządzeniami audio i dostarczanie pomocy technicznej ich użytkownikom z jednej centralnej lokalizacji. Dostarcza też cenne informacje pomagające zapewnić jednolitą, wzorcową komunikację i wysoką jakość dźwięku z urządzeń. Usługa Plantronics Manager Pro jest sprzedawana oddzielnie.

Calisto 3200 i Calisto 5200 są dostępne w Stanach Zjednoczonych u dystrybutorów firm Plantronics i Polycom, a na całym świecie można już składać na nie zamówienia.