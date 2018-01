Przenośny skaner dla studenta

Co zrobić w sytuacji, gdy nie możemy pozwolić sobie na wzięcie książki do domu lub znajomy nie chce nam na dłużej pożyczyć notatek? Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia, możemy zabrać IRIScan Book 5 gdziekolwiek chcemy. Dodatkowo skaner posiada ekran z kolorowym wyświetlaczem - dzięki niemu zyskamy pewność, że wszystko zostało poprawnie zeskanowane. Co więcej, na dołączonej do produktu karcie MicroSD 4 GB zmieści się maksymalnie do 2000 plików JPEG, dlatego nie będziemy musieli się martwić tym, czy aby nie skanujemy zbyt wielu stron.

Nauka na różne sposoby

Wielu studentów zamiast ślęczeć nad książkami i męczyć wzrok, woli po prostu... przesłuchać zgromadzony materiał. IRIScan Book 5 pozwala na przetworzenie zeskanowanego dokumentu na plik dźwiękowy. Oczywiście istnieje także możliwość zapisania pliku w bardziej standardowym formacie, jak: JPEG, PDF, DOCX czy XLSX.

Cena

Skaner IRIScan Book 5 występuje w dwóch wariantach: wersja z WiFi kosztuje około 570 zł, natomiast zakup modelu korzystającego wyłącznie z kabla USB to koszt około 490 zł.