„Przepraszam, kim jesteś?" – nowa sztuczka cyberprzestępców

Socjotechnika na usługach cybeprzestępców

„Przepraszam kim jesteś? Znalazłem Twój numer w mojej książce adresowej" – to nowy tekst, na który cybeprzestępcy próbują nabrać użytkowników WhatsAppa. Nowy i znany jednocześnie, bo zdaniem specjalistów z serwisu WABetaInfo ta technika jest bardzo stara, jednak wciąż używana ze względu na swą skuteczność.

Poprzez takie zagajenie hakerzy nawiązują rozmowę ze swoimi ofiarami. Kiedy te odpowiedzą, oszuści zaczynają pytać o proste szczegóły, na przykład o to, gdzie pracują, ile mają lat. Kolejnym krokiem jest prośba o dodanie konta hakera do ich konta na Instagramie czy Facebooku. Tu zyskują dostęp do listy znajomych i innych szczegółów dotyczących życia ofiary. A następnie szantażują ją, grożąc, że udostępnią niektóre poufne zdjęcia znajomym i rodzinie, jeśli nie wyśle im pieniędzy. Proste? Proste. Dlatego najlepszą radą jest ignorowanie nieznanych kontaktów i nieudostępnianie na WhatsAppie prywatnych informacji, choćby tych, które dotyczą osobistych kont w mediach społecznościowych.

for. HeikoAL – Pixabay