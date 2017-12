Przepustka na Rok 3 Rainbow Six Siege już dostępna

Wraz z ciągłym zaangażowaniem Ubisoft Montreal w dostarczenie jakościowych treści oraz integrowanie członków rosnącej społeczności, tegoroczne członkostwo VIP premium będzie obejmować 7-dniowy wczesny dostęp do 8 nowych operatorów z Rosji, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Maroka (którzy będą udostępniani w ciągu całego roku) oraz inne korzyści VIP, w tym kredyty Rainbow Six, premie do rozgłosu, przedmioty do modyfikacji, zniżki w sklepie i wiele więcej.

Dodatkowo, dla osób które złożą zamówienie przed 5 marca 2018, dostępna będzie skórka na broń „Stal z Damaszku". Ponadto, w nagrodę za lojalność graczy, posiadacze Przepustki na Rok 2 po zakupie Przepustki na Rok 3 otrzymają dodatkowe 600 Kredytów R6.

Dostępny globalnie od 1 grudnia 2015, Tom Clancy's Rainbow Six Siege przekroczył ostatnio próg 25 milionów zarejestrowanych graczy. Gra jest aktualnie dostępna na Xbox One, PlayStation 4 i Windows PC.