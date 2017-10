Przeskanuj myszką dowolny dokument

Jak działa urządzenie IRIS? Wystarczy kliknąć w boczny przycisk myszki, przejechać nią po dokumencie, który chce się zeskanować, i... już. Sekret Mouse Executive 2 tkwi w wbudowanym w gryzoniu skanerze o rozdzielczości do 400DPI. Jakby tego było mało, sama myszka ma sprawdzać się bez zarzutu także przy normalnej, codziennej pracy.

Wiele opcji do wyboru

Po zeskanowaniu dokumentu, ten natychmiast pojawi się na pulpicie. Wtedy wystarczy przerzucić go do Worda, Excela, Outlooka lub jakiegokolwiek edytora tekstu. Mouse Executive 2 pozwala też zapisywać skanowane materiały jako plik PDF.

Skanuj, co chcesz

Użytkownik nie musi się przy tym martwić o rodzaj skanowanego dokumentu. Mysz odczyta listy, książki, odręczne notatki, rysunki i wiele innych. Co więcej, w zestawie z myszką znajduje się też specjalna podkładka, która nie tylko usprawnia działanie Mouse Executive 2, ale również pozwala zeskanować kartę kredytową czy dowód osobisty - wystarczy włożyć taką kartę pod specjalną plastikową osłonkę.

Bezpieczny wybór

Jakie korzyści płyną z posiadania Mouse Executive 2? IRIS przekonuje, że użytkownik może w prosty sposób utworzyć wiele cyfrowych kopii ważnych dokumentów. Prócz kwestii związanych z bezpieczeństwem, zeskanowanymi plikami można w prosty sposób zarządzać z niemal każdego miejsca, a także udostępniać je innym.

Skaner IRIScan Mouse Executive 2 kosztuje ok. 225 zł.