Przesłuchanie dyrektorów koncernów technologicznych

Giganci pod ostrzałem trudnych pytań

Jeff Bezos z Amazonu, Mark Zuckerberg z Facebooka, Sundar Pichai z Google'a i Tim Cook z Apple'a zasiedli przed komisją antymonopolową ww Kongresie Stanów Zjednoczonych. Bronili się przed oskarżeniami o zachowanie monopolistyczne. W efekcie przesłuchania komisja może ograniczyć zdolność firm do dalszej monopolizacji rynku cyfrowego. Albo też uzna, że problemu takiego nie ma.

Agresywne zachowania

Kongres i organy regulacyjne w USA coraz częściej krytykują Apple'a, Facebooka, Amazon i Google'a. Zwracają uwagę na ich dominację. Koncerny są oskarżane m.in. o wzmacnianie swojej władzy poprzez przejmowanie małych, wschodzących rywali oraz wykorzystywanie danych konkurencji do promocji i sprzedaży.

Facebook i Google sprzedają reklamy, Amazon jest sprzedawcą detalicznym i obsługuje rynek cyfrowy, a Apple zarabia na sprzęcie i oprogramowaniu. Wielka czwórka jest oskarżana o zachowania monopolistyczne zarówno w USA, jak i w Unii Europejskiej.

We wspólnym oświadczeniu Jerrold Nadler, przewodniczący Izby Sądowniczej, i David Cicilline, przewodniczący komisji antymonopolowej, potwierdzili, że zeznania prezesów są niezbędne do zakończenia śledztwa przez komisję. Ma ono trwać jeszcze kilka tygodni, a dyrektorzy prawdopodobnie będą ponownie wzywani do składania zeznań.

Mali się skarżą

Cała sprawa jest wynikiem skarg mniejszych konkurentów, którzy próbują się przebić ze swoimi ofertami przez blokady gigantów z Doliny Krzemowej. Eksperci są zdziwieni, że do wielkiej czwórki nie dołączono Microsoftu.

Duże firmy technologiczne są w tym roku szczególnie aktywne w zakupach – do 30 czerwca nastąpiło o 29% więcej przejęć w porównaniu z tym samym okresem roku 2019.

Co się stanie?

Jeśli rozprawa zakończy się niepomyślnie dla gigantów technologicznych, możemy się spodziewać zmian. Główne oskarżenia wobec koncernów to niezgodne z umowami używanie danych klientów oraz przejmowanie mniejszych, obiecujących firm.

Ponadto Amazonowi zarzuca się, że wykorzystuje dane zebrane od małych firm do tworzenia konkurencyjnych produktów sprzedawanych na platformie. Koncern Google, dominujący w branży reklamy internetowej, zmierzy się z zarzutami wykorzystywania swojej pozycji do promowania własnych produktów w wyszukiwaniu online – przed produktami konkurencji. Apple z kolei miał niekorzystnie pozycjonować w swoim sklepie aplikacje, które mogłyby konkurować z jego produktami.

Facebook krytykowany jest za przejęcia WhatsAppa i Instagrama, które napędzały rozwój firm. Działania te umocniły jego pozycję na rynku reklamowym w USA. Koncern miał też doprowadzić do stagnacji całego rynku aplikacji poprzez monopolizację największych platform i komunikatorów.

Rozprawa była udostępniona wczoraj (29 lipca) na kilku platformach informacyjnych do oglądania na żywo. Więcej informacji można uzyskać, oglądając jej podsumowanie w serwisie YouTube.

fot. publicdomainvectors