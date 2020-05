Przetestuj aplikację rodzinną Microsoftu

Wystarczy się zgłosić.

Firma uruchomiła testy próbnej wersji aplikacji Microsoft Family Safety na iOS-a i Androida. Każdy może wziąć w nich udział – wystarczy mieć skonfigurowaną grupę rodzinną. Należy wypełnić formularz dostępny na stronie Microsoftu i czekać na potwierdzenie.

Czym będzie się wyróżniać?

Na pierwszy rzut oka program Microsoft Family Safety wydaje się podobny do wielu innych tego typu. Firma zapowiada jednak, że oferuje on lepszą kontrolę i bardziej szczegółowy wgląd w to, co robią członkowie naszej rodziny. Na przykład rodzice mogą korzystać z aplikacji, aby uzyskać szczegółowe raporty na temat aktywności dziecka. Pokazują one m.in. czas spędzony przed ekranem, najczęściej używane aplikacje oraz strony internetowe. Rodzice będą mogli też zobaczyć, czego członkowie ich rodziny szukają w internecie.

Kompleksowe raporty

Raporty obejmują korzystanie ze wszystkich urządzeń mobilnych, komputera z systemem Windows oraz konsoli Xbox. Dzięki temu rodzice otrzymują pełniejszy obraz aktywności dzieci niż w przypadku innych programów monitorujących. Opiekunowie mogą także ustawić limity czasowe dla Windowsa, konsoli Xbox One, a nawet dla niektórych aplikacji i gier. Dzieci będą mogły jednak wysłać prośbę o zniesienie tych limitów lub o ich złagodzenie.

Kolejną funkcją jest udostępnianie lokalizacji wszystkich członków rodziny. Miejsce ich przebywania w danym momencie jest zaznaczane na mapie, dzięki czemu można łatwo i szybko się odnaleźć. Będzie można także zapisywać częste lokalizacje, np. szkoła lub dom.

Na razie Microsoft nie zdradza, kiedy aplikacja będzie ogólnodostępna, jednak rozpoczęcie testów oznacza, że może to być w niedalekiej przyszłości.

fot. Victoria_Borodinova – Pixabay