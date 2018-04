Przewodowa mysz Rapoo N1162

​Myszka N1162 została wyprofilowana zgodnie z potrzebami osób zarówno prawo jak i lewo ręcznych. Ergonomiczny kształt gryzonia przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze. Na spodzie znajdują się cztery ślizgacze umożliwiające płynny ruch gryzonia. Mysz posiada przewód o długości 1,2m zakończony złączem USB, a do jej instalacji nie są potrzebne dodatkowe pliki, wystarczy podłączyć kabel USB do komputera i N1162 jest gotowa do pracy.

Za komfort naszej pracy odpowiada nie tylko ergonomiczny kształt obudowy, ważnym elementem jest sensor optyczny o rozdzielczości 1000 DPI zapewniający płynność, dokładność oraz kontrolę nad myszą. Codzienną pracę lub przeglądanie internetu ułatwia możliwość swobodnego i precyzyjnego przewijania w górę i w dół. Sprawdzi się do tego antypoślizgowe kółko, w które została wyposażona myszka Rapoo N1162. Wymiary gryzonia to 119 mm x 64 mm x 38 mm. Mysz dostępna jest w klasycznych kolorach - czarnym i białym.

Myszka N1162 jest najczęściej kupowaną w Polsce myszką przewodową marki Rapoo, dostępna jest w sprzedaży w cenie od 24 zł i objęta jest 24-miesięczną gwarancją.