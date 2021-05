Przez kalendarz na skróty

Jeden ruch palca

Interfejs okienkowy, w którym wszystkie operacje wykonuje się z użyciem myszki, w pewnych sytuacjach okazuje się niezbyt wygodny. Zdarza się, że niektóre operacje są podczas „wyklikiwania" w ogóle

nieosiągalne albo trudne do wykonania.

Jak przejść do konkretnej daty?

Spróbujcie uruchomić Kalendarz Google'a. Sieciowa usługa wyświetli widok obecnego dnia - jak zwykle. A teraz przejdźcie do – dajmy na to – 29 listopada 2005 roku posługując się wyłącznie myszką.

W takich właśnie chwilach docenia się zalety korzystania z klawiatury. A Kalendarz Google'a obsługuje sporo przydatnych skrótów klawiaturowych.

Zacznijmy właśnie od szybkiego przejścia do wybranego dnia. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć klawisz [g] i w wyświetlonym okienku wpisać interesującą nas datę. Dozwolone są dwa formaty dat: 22/06/1985 i 22 cze 1985 poskutkuje przejściem do 22 czerwca 1985 roku.

Dzień, miesiąc, rok

Między różnymi widokami kalendarza przełczymy się szybko naciskając klawisze:

[1] (lub [d] ) – dzień

[2] (lub [w] ) – tydzień

[3] (lub [m] ) – miesiąc

[4] (lub [x] ) – niestandardowy (widok użytkownika)

[5] (lub [a] ) – harmonogram (lista zadań)

[6] (lub [y]) – rok

To, co oznacza „widok niestandardowy" określamy sami, wydając polecenie Ustawienia (ikona koła zębatego) | Opcje widoku . Tam, w polu Ustaw widok niestandardowy wybieramy spośród kilku pozycji – 2/3/4/5/6/7 dni lub 2/3/4 tygodnie.

Między wybranymi okresami przełączmy się używając klawiszy:

[p] (lub [k] ) – poprzedni (dzień, tydzień, miesiąc, rok, okres niestandardowy)

[n] (lub [j] ) – poprzedni (dzień, tydzień, miesiąc, rok, okres niestandardowy)

Do aktualnego dnia wrócimy naciskając klawisz [t] .

