Przez zabawę do nauki

Przykładem ciekawej zabawki edukacyjnej jest robocik WeDraw. Pomaga on w nauce rysowania, liczenia i literowania.

Robot, który wygląda jak jajko z rączką, po uruchomieniu po prostu operuje ramieniem, tworząc na kartce adekwatne do wybranej zabawy wzory. Do jego włączenia wystarczy po prostu wciśnięcie jednego przycisku. Zabawka przyjemnym głosem tłumaczy dzieciom, co należy robić, aby zrealizować zadanie z wybranej przez maluchy karty zabaw. Aby przechodzić do kolejnych zadań, wystarczy skanować wybrane karty, przykładając je do panelu robocika. Zabawka ma też funkcję samodzielnego decydowania o kolejnych krokach podczas wykonywania zadania.

Nauka rysowania to tylko jedna z umiejętności robota. Świetnie sprawdza się on też podczas uczenia matematyki. W zabawny sposób opowiada o sytuacjach, w których pojawiają się liczby konieczne do zrealizowania zadania. Robocik, rysując i zapisując cyfry na kartce, wprowadza dziecko w proste zagadnienia matematyczne. Aby przechodzić do kolejnych zadań, karty z rozwiązaniami należy przykładać do panelu robocika. Po zeskanowaniu zabawka informuje, czy rozwiązanie podane przez dziecko jest prawidłowe czy nie.

Oprócz tego robocik pomaga w nauce literowania. W trakcie zabawy nie tylko prosi o literowanie, ale też opowiada dzieciom interesujące fakty dotyczące omawianych kwestii. Przy okazji rysuje i zapisuje słowa, których chce nauczyć dzieci. Robot pomaga w ten sposób opanować nie tylko język polski, ale i angielski. Dodatkowo w trakcie nauki podawane są ciekawe informacje z innych dziedzin, np. biologii czy historii.

Obecnie zabawka sprzedawana jest w obniżonej cenie.

<div><small><a href="https://youtubeembedcode.com/pl/" mce_href="https://youtubeembedcode.com/pl/">Find Out More</a></small></div><div><small><a href="http://freeup-link.com" mce_href="http://freeup-link.com">freeup-link</a></small></div>

fot. ThinkStore