Przypominamy: Dziś zmieniają się warunki korzystania z YouTube’a

YouTube aktualizuje swoje warunki użytkowania, by obowiązujące w serwisie zasady były bardziej czytelne i przyjazne użytkownikom. Doprecyzowano m.in. ograniczenia wiekowe oraz zasady prowadzenia konkursów. Zniknęło też prawo do wieczystego wykorzystywania komentarzy. YouTube będzie również automatycznie analizować treści pojawiające się w usłudze, by skuteczniej walczyć z nadużyciami i zapewniać bezpieczne korzystanie z platformy.

Pełne podsumowanie zmian dostępne jest na tej stronie YouTube'a.

Fot. YouTube