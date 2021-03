Przyspieszony cykl wydawniczy przeglądarki Chrome

Raz na miesiąc

Zespół odpowiedzialny za przeglądarkę Chrome poinformował o zmianie częstotliwości wydawania nowych edycji browsera.

Zmiana po dekadzie

Kolejne stabilne wersje przeglądarki Google'a, zawierające nowe funkcje lub przynajmniej usprawnienia tych już istniejących, są od ponad 10 lat udostępniane w sześciotygodniowym cyklu. Poprawki bezpieczeństwa pojawiają się co dwa tygodnie.

Od trzeciego kwartału 2021 roku, wraz z pojawieniem się Chrome'a 94, koncern z Mountain View przechodzi na przyspieszony cykl wydawniczy. Nowe wersje przeglądarki będą publikowane co cztery tygodnie.

Jednocześnie programiści informują, że specjalnie z myślą o administratorach firmowych systemów informatycznych, którzy muszą mieć więcej czasu na zarządzanie aktualizacjami, powstanie wersja Extended Stable. Będzie to dostarczany co osiem tygodni wariant Chrome'a zawierający nowe funkcje. Co dwa tygodnie będzie dostarczana aktualizacja zabezpieczeń.

Użytkownikom korzystającym z systemu operacyjnego Chrome programiści również obiecują obsługę wielu stabilnych opcji wydań przeglądarki; nie piszą na razie jednak o częstotliwości ich udostępniania.

Zmieniony harmonogram publikacji następnych edycji browsera zostanie opublikowany niebawem.

fot. Gerd Altmann – Pixabay