Q-Smart Black Edition w sklepach Biedronka

Model posiada główny aparat o matrycy 5 Mpx z autofokusem i doświetlającą diodą LED. Przyjemność z użytkowania telefonu zapewnia chipset Spreadtrum SC7731C z czterordzeniowym procesorem o taktowaniu 1,2 GHz i 1 GB pamięci RAM.

Nowy Q-Smart jest wyposażony w litowo-jonowy akumulator 2000 mAh zapewniający do 6 godzin rozmów. Model posiada 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o 32 GB za pomocą karty microSD (karta do nabycia oddzielnie). Wbudowany moduł 3G zapewnia dostęp do internetu i korzystanie z przeglądarki WWW, ulubionych aplikacji czy poczty e-mail.

Do ważnych funkcjonalności smartfona należą również: Dual SIM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth i radio FM.

Q-Smart Black Edition pracuje pod kontrolą systemu Android 7.0 Nougat z certyfikacją GMS (Google Mobile Services), zapewniającą bezpieczeństwo oprogramowania, które zostało sprawdzone przez Google. Telefon został przebadany przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, która sprawdziła go pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi, parametrów technicznych i wytrzymałości.

Smartfon myPhone Q-Smart Black Edition w czarnej wersji kolorystycznej (cena 299 zł) dostępny jest we wszystkich sklepach sieci Biedronka od dzisiaj do 5 listopada lub do wyczerpania zapasów.