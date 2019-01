Q System One - komercyjny komputer kwantowy IBM

Komputer jest zamknięty w sześciokącie ze szkła borokrzemowego o bokach 2,7 m. Ramy obudowy tworzy aluminium i stal. We wnętrzu znajdziemy elektroniczny system stabilizacji, by uniknąć potencjalnych drgań, które mogą prowadzić do zaburzeń w przeprowadzanych obliczeniach. Jest przetrzymywany w bardzo niskiej temperaturze w odizolowanym środowisku.

Komputery kwantowe nie wykonują działań w zwykłych bitach, ale w kubitach - poszczególnych stanach kwantowych, w których nie obowiązują prawa klasycznej fizyki i mogą występować egzotyczne zjawiska, jak np. superpozycja.

Komputery kwantowe mają przewagę nad klasycznymi, ponieważ ich moc obliczeniowa rośnie wykładniczo - dwa kubity mają cztery możliwe stany, 3 kubity mają osiem stanów, a 150 kubitów będzie miało więcej stanów niż jest atomów na Ziemi. IBM Q System One będzie używał 20 kubitów.