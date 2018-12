QLED 8K w wersji 85” już w sprzedaży

Rozdzielczość 8K i ekran o dużej przekątnej to połączenie idealne. Dzięki niemu widzowie będą mogli odkryć zupełnie nową rzeczywistość filmową - pełną niedostrzegalnych wcześniej detali i kolorów. W wersji 85-calowej QLED 8K oferuje jasności 4000 nitów, co przekłada się na wysoki poziom odwzorowania szczegółów nawet w najciemniejszych scenach. Do tej pory takie wrażenia zarezerwowane były głównie dla seansów kinowych.

Sztuczna inteligencja dla bardziej realnych wrażeń

W telewizorze QLED 8K firma Samsung po raz pierwszy wykorzystała technologię inteligentnego skalowania do 8K, która działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. To system stale uczący się - sztuczna inteligencja w telewizorze wykorzystuje schematy, które wcześniej jej przekazano i analizując obraz poprawia krawędzie, kolory, redukuje szumy i poprawia tło. Ten proces uczenia się na różnych materiałach wideo cały czas trwa i nowe algorytmy będą dostarczane wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania.

Rozrywka w czystej postaci

W najnowszej linii QLED 8K nie mogło zabraknąć także niezawodnego systemu Tizen, który jest wizytówką Smart TV firmy Samsung. Obsługę przejrzystego menu ułatwia srebrny, smukły pilot One Remote, za pomocą którego można sterować większością urządzeń podłączonych do telewizora, takich jak soundbar czy odtwarzacz Blu-ray. Kiedy akurat nie ma go pod ręką z pomocą przyjedzie smartfon z aplikacją SmartThings (Android i iOS). Po przeprowadzeniu jednorazowej, prostej konfiguracji telewizora z telefonem, na dużym ekranie można będzie m.in. obejrzeć zdjęcia z wakacji.

Samsung QLED 8K zachwyca nie tylko niedostępną dotąd jakością obrazu. Tryb Ambient sprawi, że nawet wyłączony ekran o przekątnej 85 cali z powodzeniem wkomponuje się w przestrzeń. Widzowie mogą wyświetlić wybrane grafiki czy treści, takie jak prognoza pogody oraz bieżące informacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu ekran stanowi funkcjonalny i estetyczny element wystroju wnętrza na co dzień i w sytuacji, kiedy użytkownik akurat nie ogląda telewizji.