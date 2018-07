QLED Q8D debiutuje na naszym rynku

Samsung Q8D, wyróżniający się literką "D" w nazwie, podobnie jak inne telewizory z rodziny QLED, wyświetla kolory o 100 proc. natężeniu. Dzięki technologii Q HDR 1500, zasilanej przez HDR10+, poszczególne sceny zyskują jeszcze lepszy kontrast i zakres jasności. Telewizor został wyposażony w czterordzeniowy procesor, 10-bitowy panel oraz dwa tunery DVB-T2CS2.

QLED Q8D może pochwalić się bezpośrednim podświetleniem matrycy. Technologia ta kontroluje ilość światła w poszczególnych fragmentach obrazu. Uwydatnia nawet najmniejsze szczegóły, dzięki czemu ciemne obszary stają się ciemniejsze, a jasne - jaśniejsze. W połączeniu z antyrefleksyjną powłoką Ultra Black Elite widzowie mogą liczyć na świetną jakość i kontrast w każdych warunkach oświetleniowych.

Design telewizora Q8D jest zbliżony do modeli z tegorocznej serii Premium UHD. Ekran jest pozbawiony ramek, co pozwala skupić całą uwagę na oglądanej treści. Dzięki prostemu rozwiązaniu Clean Cable, kable można umieścić w specjalnie wyprofilowanych szczelinach, znajdujących się z tyłu ekranu, a następnie przeprowadzić je przez podstawę telewizora. W ten sposób przewody pozostaną ukryte.

Telewizor Q8D, podobnie jak inne modele z rodziny QLED TV, zachwyca nawet wtedy, kiedy jest wyłączony. Dzięki trybowi Ambient, dopasuje się do domowej przestrzeni. Wystarczy zrobić smartfonem zdjęcie ściany za ekranem i przesłać je do QLED TV, a po chwili telewizor - niczym kameleon - wtopi się w otoczenie. Co więcej, w trybie Ambient można także w spersonalizować wygląd ekranu. Tryb Décor pozwoli wyświetlić wybrane - spośród dostępnych w aplikacji - grafiki, tryb Info umożliwi śledzenie nagłówków informacji, a w trybie Photo na dużym ekranie może będzie wyświetlić własne zdjęcia ze smartofna.

Telewizory z serii Q8D, podobnie jak wszystkie modele QLED TV z 2018 roku, dostępne są obecnie w promocji Zwrot Gotówki, w ramach której można odzyskać nawet do 2000 złotych. Regulamin promocji, która zakończy się 5 sierpnia, znajduje się na stronie Samsunga.

Telewizory QLED Q8D objęte są także promocją Samsung Smart Pack 2018 Widzowie mogą wybrać 4 spośród 7 aplikacji: HBO GO (na 3 miesiące), IPLA (na 6 miesięcy), FilmBox Live (na 6 miesięcy), player+ (na 6 miesięcy), Showmax (na 6 miesięcy) oraz ELEVEN SPORTS (na 6 miesięcy). Regulamin promocji i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Samsunga.