QLED TV - telewizor dla wymagających graczy

Szacuje się, że w 2017 r. udział gier konsolowych w globalnym rynku wzrośnie do 31 proc. Tym samym jego wartość przekroczy 33,5 mld dolarów, co stanowi przyrost o 3,6 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Nie jest tajemnicą, że aby w pełni wykorzystać potencjał gier na konsoli, potrzebny jest telewizor, który zaoferuje krótki czas reakcji i odpowiednią jakość obrazu.

HDR ma znaczenie

Najnowsze gry to prawdziwe, wysokobudżetowe produkcje, które jakością grafiki dorównują filmom. Właśnie dlatego jakość obrazu stała się ważnym elementem, który ma wpływ na poziom wrażeń. Dzięki zastosowanej w telewizorach QLED technologii HDR (High Dynamic Range - szeroki zakres tonalny nawet w bardzo jasnych lub ciemnych scenach) zobaczymy najmniejsze szczegóły obrazu, które mogą zaważyć na wyniku rozgrywki. Warto także podkreślić, że coraz więcej gier komputerowych zyskuje wsparcie dla HDR, co pozwala wykorzystać pełen potencjał grafiki. Idąc o krok dalej, firma Samsung wprowadziła nowy standard dla treści HDR o nazwie HDR10+, który jest dostępny także w modelach z serii QLED. W przeciwieństwie do HDR10, wykorzystywane są tu metadane dynamiczne, co przekłada się na jeszcze wyraźniejsze kontrasty oraz lepsze wrażenia podczas grania i oglądania.

Liczy się każda sekunda

Każdy fan gier wie, że czasem ułamek sekundy może zdecydować o ostatecznym wyniku rozgrywki i nie może być mowy o znaczących opóźnieniach w wyświetlaniu obrazu. Parametry telewizora w tym zakresie określa się wielkością Input Lag. Jest to wartość, która opisuje, jak dużo czasu upływa od momentu wysłania obrazu do telewizora, a jego wyświetleniem. Im niższa wartość Input Lag, tym lepiej. W przypadku dynamicznych gier, nawet minimalne opóźnienia mogą być zauważalne. W telewizorach z serii QLED użytkownicy mają do wyboru „tryb gra", który znajduje się w menu ustawienia opcji. Gracze powinni być usatysfakcjonowani niewielkim opóźnieniem, wynoszącym w zależności od modelu jedynie od 20 do 24 ms. Jest ono praktycznie niewyczuwalne, a reakcja na ekranie - natychmiastowa.

Wygoda użytkowania

Kolejnym elementem, który zdecydowanie ułatwi graczom obsługę, jest funkcja autowykrywania. Po podłączeniu konsoli do telewizora możemy już swobodnie sterować urządzeniami. Użytkownik od razu zobaczy na ekranie menu odpowiednią ikonę i nazwę urządzenia, co pozwoli szybko je uruchomić. Co więcej, sterowanie odbywa się przy pomocy jednego pilota Smart Control.

Nie tylko konsole

Gry na dużym ekranie to nie tylko konsole, ale także streaming. W Samsung Smart TV użytkownicy znajdą m.in. dwie najpopularniejsze aplikacje gamingowe: GameFly i Steam Link. Tym samym zyskają dostęp do tysięcy popularnych gier, a wybór jest tak duży, że każdy może znaleźć coś dla siebie.