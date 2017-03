QNAP TS-453Bmini – NAS z czterordzeniowym procesorem

Dzięki 4/8 GB dwukanałowej pamięci RAM (w zależności od wersji, wariant 4 GB można rozszerzyć do 8 GB), dwóm portom Gigabit LAN oraz SATA 6Gb/s, TS-453Bmini oferuje prędkości odczytu danych na poziomie 225MB/s. Urządzenie oferuje również wspierane sprzętowo szyfrowanie Intel AES-NI 256-bit, zarówno dla udostępnianych folderów, jak i całego woluminu NAS - pozwala to na osiągnięcie transferów sięgających 225 MB/s i zagwarantowanie bezpieczeństwa danych bez obniżania wydajności sieci.

Całkowita pojemność modelu TS-453Bmini może sięgnąć 120 TB danych - dzięki zastosowaniu 8-zatokowej obudowy rozszerzającej UX-800P (i zamontowaniu w niej kompletu dysków o pojemności 10 TB każdy).

Unikalna konstrukcja obudowy, zastosowana również w poprzednim modelu z tej serii (TS-453mini), zbiera znakomite oceny użytkowników i testerów, którzy doceniają doskonałą wydajność, eleganckie wzornictwo oraz kompaktowe gabaryty urządzenia. Zestaw przydatnych i łatwych w obsłudze funkcji, cicho działający system chłodzenia, możliwość definiowania parametrów pracy diod LED oraz niewymagający użycia narzędzi system montażu dysków i pamięci RAM czynią NAS-y z tej linii idealnym rozwiązaniami dla mniej zaawansowanych użytkowników oraz mniejszych środowisk roboczych.

Pracujący pod kontrolą najnowszej wersji 64-bitowego systemu operacyjnego QTS 4.3model TS-453Bmini oferuje całą gamę nowych oraz zmodernizowanych aplikacji, ułatwiających zarówno zarządzanie urządzeniem, jak i codzienną pracę. Container Station obsługuje wiele rodzajów aplikacji uruchamianych w kontenerach i zapewnia obsługę kontenerów QIoT oraz aplikacji IoT (Internet Rzeczy). Virtualization Station pozwala użytkownikom na uruchamianie wielu maszyn wirtualnych z systemami Windows, Linux, UNIX oraz Android; QmailAgent centralizuje i ułatwia zarządzanie wieloma kontami e-mail oraz korespondencją, zaś Qcontactz jest rozwiązaniem do centralnego przechowywania i organizowania informacji kontaktowych.

QNAP TS-453Bmini dysponuje również zaawansowaną technologią wirtualizacji, pozwalającą na perfekcyjne zintegrowanie w jednym urządzeniu systemów QTS oraz Linux. Po zainstalowaniu Linux Station i podłączeniu do NAS-a klawiatury, myszy i ekranu HDMI, model TS-453Bmini może być używany jak typowy komputer PC z systemem Ubuntu. Ta funkcja może być szczególnie przydatna np. dla twórców aplikacji IoT. Urządzenie dysponuje również wyjściem wideo 4K UHD oraz funkcją transkodowania w czasie rzeczywistym, co zapewnia idealnie płynne odtwarzanie multimediów na różnych urządzeniach, także w sytuacji, gdy dostępne łącze sieciowe ma ograniczoną przepustowość.

Wśród dodatkowych funkcji dostępnych dla użytkowników warto wymienić wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych VMware, Citrix oraz Microsoft (co ułatwia użytkownikom wdrażanie wirtualnych środowisk i zarządzanie nimi), międzyplatformowe udostępnianie plików pomiędzy maszynami z Windows oraz Mac oraz backup danych, usługi katalogowe Windows AD i LDAP, a także Windows ACL. QNAP TS-453Bmini oferuje też elastyczne narzędzia backupu dla Windows oraz Mac, a także rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii (z wykorzystaniem RTRR, rsync oraz backupu do chmury).

Nowy model TS-453Bmini jest już dostępny.