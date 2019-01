QNAP uzupełnia swoją linię NAS-ów

QNAP TS-2477XU-RP jest dostępny z procesorem Ryzen 5 2600 lub Ryzen 7 2700 - oba układy zapewniają wysoką moc obliczeniową, idealną do obsługi najróżniejszych aplikacji i scenariuszy (m.in. wirtualizacji systemów desktop i server, kodowania i strumieniowania multimediów w locie, obsługi prywatnej infrastruktury sieciowej). Użytkownicy mogą również skorzystać z czterech złączy PCI Expres (PCIe) i użyć ich do rozszerzania zakresu funkcji NAS-a, np. o dodatkowe adaptery sieciowe (40GbE, 10GBASE-T/NBASE-T), karty USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), karty M.2 SSD oraz układy graficzne. TS-2477XU-RP wyposażone w zasilacz o mocy 800 W, zapewniający dość energii do zasilania również dodatkowej karty graficznej.

Wielowątkowe możliwości TS-2477XU-RP szczególnie dobrze nadają się do wirtualizacji - urządzenia są przygotowane do obsługi środowisk VMware, Citrix and Windows Server 2016 i obsługują iSER (iSCSI Extension for RDMA - dzięki zastosowaniu układu Mellanox ConnectX®-4 SmartNIC). QNAP TS-2477XU-RP może hostować wirtualne maszyny oraz kontenery, pełniąc tym samym funkcję serwera "wszystko-w-jednym" i obsługując migawki, a także backup wirtualnych maszyn (co czyni z nowości kompletne rozwiązanie do obsługi wirtualizacji).

TS-2477XU-RP obsługuje również system Virtual QTS, dzięki czemu użytkownicy mogą uruchamiać wiele instancji wirtualnego systemu QTS na jednym NAS-ie i skorzystać z zalet segregacji zasobów (procesora, pamięci, sieci), elastycznego wdrażania aplikacji oraz oszczędności energii, przestrzeni i pieniędzy, które w innej sytuacji należałoby przeznaczyć na zakup dodatkowego serwera/serwerów NAS.

QNAP TS-2477XU-RP obsługuje konfigurację RAID 50/60, zapewniając tym samym zwiększony poziom ochrony i wydajności zapisu losowego, a także optymalny balans pomiędzy pojemnością, bezpieczeństwem i wydajnością. Najnowsza wersja Qtier 2.0 oferuje funkcje IO Aware dla auto-tieringu SSD, utrzymując zarezerwowaną przestrzeń o charakterze zbliżonym do cache w celu obsługi zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową (pozwala to na dodatkowe maksymalizowanie efektywności IT). QNAP TS-2477XU-RP oferuje też redundantny układ zasilania, gwarantujący, że krytyczne dla organizacji aplikacji będą przez cały czas dostępne (w modelu 24/7).

Działający pod kontrolą najnowszej wersji QTS - inteligentnego systemu operacyjnego QNAP NAS - TS-2477XU-RP jest kompleksowym rozwiązaniem storage do przechowywania, backupu, przywracania, zarządzania i udostępniania danych. Wbudowany serwis QTS App Center zapewnia dostęp do setek dodatkowych aplikacji, pozwalających na zwiększenie zakresu funkcji urządzenia oraz osiągnięcie maksymalnej produktywności. Wśród nich warto wymienić np. QRM+ (scentralizowane narzędzie do zarządzania siecią, wyposażone w graficzne diagram topologii sieci obsługujące urządzenia Windows, Linux, oraz IPMI), Q'center (aplikację umożliwiającą centralne zarządzanie wieloma urządzeniami QNAP NAS), QVPN (aplikacja integrująca ustawiania serwera i klienta VPN), Browser Station (narzędzie pozwalające na bezpieczne I wygodne korzystanie z prywatnych sieci), QVR Pro (profesjonalne rozwiązanie do monitoring wizyjnego) czy QIoT Suite Lite (zestaw narzędzi do tworzenia prywatnych platform chmurowych IoT).

Dostępność

Nowy TS-2477XU-RP jest już dostępny.