Qualcomm i licencja Windows on ARM

Nie tylko Qualcomm

Krążą pogłoski, że Qualcomm ma umowę na wyłączność w dostarczaniu procesorów do urządzeń z zainstalowanym systemem Windows on ARM. Microsoft i Qualcomm od 2016 roku produkują notebooki z tą właśnie wersją Windowsa; żadne z tych urządzeń nigdy nie było wyposażone w procesor innego dostawcy. Na forum XDA Developers można przeczytać, że domniemana umowa obu koncernów niedługo się zakończyć.

Ten fakt zdaje się potwierdzać ogłoszenie przez firmę MediaTek zamiaru wyprodukowania układu do urządzeń z Windowsami obsługującymi architekturę ARM. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby również Samsung albo Apple wytwarzały takie chipy.

Procesory oparte na licencji ARM planuje również produkować Microsoft. Mają to być układy do serwerów i, prawdopodobnie, urządzeń Surface. Chipy ARM koncernu z Redmond mają przede wszystkim znaleźć zastosowanie w serwerach usług Microsoft Azure.

Większość procesorów w usłudze Azure i w urządzeniach Surface to układy Intela. Zakończono też współpracę Microsoftu z firmami AMD i Qualcomm, w ramach której powstawały niestandardowe chipów do niektórych notebooków. Można za to usłyszeć doniesienia o wspólnych planach Microsoftu i AMD wyprodukowania procesorów ARM do laptopów.

fot. CristianIS - Pixabay