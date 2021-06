Qualcomm zapowiada Snapdragona 888 Plus

Lepszy wariant 888

Podczas targów MWC 2021 w Barcelonie zapowiedziano Snapdragona 888 Plus. Najważniejszą cechą nowego układu firmy Qualcomm jest częstotliwość taktowanie rdzenia Cortex X1 – wynosi ona 2,996 GHz (w przypadku Snapdragona 888 w podstawowej wersji było to 2,84 GHz). Chip wyposażony będzie w jednostkę sztucznej inteligencji szóstej generacji o wydajności do 32 TOPS (bilionów operacji na sekundę), co oznacza 20-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednikiem (ten poszczycić mógł się „jedynie" 26 TOPS-ami).

Niestety, wygląda na to, że to jedyne zmiany, które są związane ze oznaczeniem „Plus". Ulepszony model 888 zaoferuje znany dobrze z poprzednika układ graficzny Adreno 660, system Spectra 580 ISP oraz technologię FastConnect 6900. Procesor jest zgodny ze standardami Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 oraz obsłuży ekrany QHD z odświeżaniem 144 Hz.

Tylko we flagowcach

Wiadomo już, że Snapdragon 888 Plus pojawi się w nadchodzącym smartfonie Asusa z serii ROG. Trafi też do flagowej serii Honora, Magic 3. Wiadomo ponadto o planach Motoroli, Xiaomi i Vivo, które zainteresowane są umieszczeniem we własnych telefonach układu Qualcomma; nie znamy jednak szczegółów dotyczących tych modeli.

fot. Pixabay