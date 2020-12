Qualcomm zapowiedział Snapdragona 888

Skok w przyszłość

Snapdragon 888 to pierwszy wyprodukowany przez Qualcomm procesor mobilny w pełni zgodny z siecią 5G. Formalnie był nim co prawda Snapdragon 865, jednak korzystał on z zewnętrznego modemu. Efektem były wyższe koszty produkcji urządzeń, a także gorsza wydajność energetyczna. Nowa generacja procesorów wreszcie została wyposażona we wbudowany modem.

Większe możliwości

To oczywiście nie koniec zmian. Na wydajność energetyczną powinno wpłynąć też przejście na 5-nanometrowy proces technologiczny. Firma nie chwali się jeszcze wynikami w konkretnych aplikacjach, deklaruje jednak obsługę grania w chmurze nawet w 144 klatkach na sekundę. Wzrost wydajności wbudowanego układu graficznego Adreno względem poprzedników ma być największy w historii.

Snapdragon 888 wspiera też technologię 3D Sonic Fingerprint, która pozwala urządzeniu skanować równocześnie odciski nawet dwóch palców i umożliwia kilkukrotne zwiększenie powierzchni sensora. Coraz bardziej zbliżamy się więc do momentu, gdy telefony będą poznawać użytkownika już w chwili wzięcia ich w dłoń. Chip zwiększy też możliwości fotograficzne smartfonów: pozwoli zapisać 120 klatek o rozdzielczości 12 Mpix w ciągu sekundy.

Tym razem... bez Samsunga?

Wciąż nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji procesora, ta powinna jednak zostać opublikowana już w najbliższych dniach. Producent pochwalił się za to listą partnerów, wśród których dość nieoczekiwanie zabrakło... Samsunga. Całkiem możliwe, że w odróżnieniu od poprzednich generacji, nowy Galaxy S będzie sprzedawane wyłącznie z procesorami Exynos.

Wśród najważniejszych partnerów znalazły się za to m.in. Oppo, Motorola, LG, Asus oraz Vivo. Pierwszych smartfonów i tabletów pracujących pod kontrolą Snapdragona 888 możemy spodziewać się po nowym roku.

fot. Qualcomm