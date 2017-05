ROCCAT Leadr – bezprzewodowa myszka dla graczy

Leadr wyposażono w autorski sensor optyczny PixArt PMW 3361 Owl-Eye, stworzony w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia produktów ROCCAT. Owl-Eye oferuje precyzję działania oraz nieskończone opcje personalizacji w połączeniu z flagowym oprogramowaniem ROCCAT - Swarm. Użytkownicy Leadr, w zależności od upodobań, mogą ustawić sensor w rozdzielczości nawet do 12 000 DPI.

ROCCAT Leadr to pierwsza na rynku bezprzewodowa myszka, która gwarantuje identycznie działanie, jak w przypadku przewodowych urządzeń. Próbkowanie na poziomie 1 000 Hz/1 ms zapewnia stałą, niczym nieopóźnioną transmisję sygnału do komputera. Nowy gryzoń ROCCAT oferuje także natychmiastowe zarejestrowanie kliknięcia wszystkich dostępnych przycisków myszki. Profesjonalni gracze, znani ze swojego wysokiego APM (ilość akcji wykonywanych przez jedną minutę), po zmianie przewodowej myszki na ROCCAT Leadr nie odczują różnicy w prędkości czynności wykonywanych przez komputer w trakcie rozgrywki. Zauważą natomiast poprawę komfortu związaną z brakiem ograniczeń, tworzonych przez kable.

Bezprzewodowy Leadr wyposażono we wbudowany akumulator, który zapewnia do 20 godzin nieprzerwanej rozgrywki. Myszka w zestawie posiada inteligentną, futurystycznie wyglądającą stację dokującą, umożliwiającą szybkie ładowanie urządzenia. Dodatkowo, w pudełku znajduje się standardowy kabel USB w oplocie, który po podpięciu do gryzonia nie tylko tworzy z niego myszkę przewodową, ale pełni także funkcję ładowarki. Dzięki takiemu rozwiązaniu można korzystać z ROCCAT Leadr nawet w trakcie ponownego dostarczania energii do akumulatora.