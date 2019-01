RTX 2060 Twin od INNO3D

Nie tylko ray tracing

Duża wydajność kart GeForce RTX 2060 to zasługa bardziej złożonej budowy. 1920 jednostek obliczeniowych NVIDIA CUDA, które są podstawą działania GPU, to wyraźnie więcej niż 1280 (lub 1152 w wersji 3 GB) w przypadku poprzednika. Poza tym GeForce RTX 2060 może pochwalić się układami Tensor (odpowiadającymi za wspomaganie działania AI) oraz specjalnymi jednostkami do obsługi ray tracingu, nowatorskiej technologii bardziej naturalnego generowania odbić światła w grach i przy projektowaniu grafiki 3D.

Dwa wentylatory i kompaktowa forma

INNO3D GeForce RTX 2060 Twin X2 to pierwsza, ale z pewnością nie ostatnia karta firmy z Hong Kongu opierająca się o najnowszy GPU NVIDII. Jak przystało na INNO3D, produkt posiada autorski układ chłodzenia. Składa się on z dwóch dużych wentylatorów osadzonych w solidnym radiatorze. Całość zaprojektowano tak, by uzyskać jak najskuteczniejsze chłodzenie, nie budując przy tym szczególnie dużej konstrukcji. Udało się. Karta może pochwalić się niewielką długością, a to sprawia, że ten bardzo wydajny układ graficzny może znaleźć swoje miejsce w niewielkich obudowach. Podobny układ chłodzenia znajdziemy w INNO3D GeForce RTX 2070 Twin X2, a więc karcie mocniejszej i droższej niż dzisiejsza nowość. Tym samym można oczekiwać, że nowy, kompaktowy RTX 2060 będzie dysponował zapasem możliwości chłodzących GPU.

Karta do ostrej konkurencji

Jak po każdej premierze nowego układu graficznego, pojawiają się nowe produkty wykorzystujące dany GPU. To, co wyróżnia model produkcji INNO3D to przede wszystkim system chłodzenia. „W przypadku INNO3D GeForce RTX 2060 nasi inżynierowie w dziale badawczo-rozwojowym skupili się na stworzeniu ultra-wydajnego i wyjątkowo cichego chłodzenia, które z pewnością spełni oczekiwania niejednego gracza", powiedział dyrektor generalny firmy, Stanley Wong.

Cenę karty graficznej ustalono na poziomie 1619 zł.