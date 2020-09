RTX 3080 podkręcony do 2,34 GHz

Sekrety podkręcania

Overclocking (OC), potocznie zwany podkręcaniem, polega na zwiększeniu częstotliwości taktowania podzespołu komputerowego w celu zwiększenia jego wydajności. Najpopularniejszy jest overclocking procesorów - dokonuje go wielu „zwykłych" użytkowników PC, zmieniając ustawienia związane z taktowaniem w BIOS-ie komputera. Rzadziej podobnie postępuje się w przypadku innych komponentów, np. pamięci RAM, monitorów czy kart graficznych - choć również jest to możliwe. Niedawno przypomniał o tym Ronaldo Buassali, pracownik firmy Galax, podkręcając zegar najnowszej karty Nvidii, RTX 3080, do częstotliwości wynoszącej aż 2,34 GHz.

Królowa wydajności

Podkręcony układ RTX 3080 zdeklasował konkurencję w popularnych benchmarkach, choćby po osiągnięciu wyniku 12815 w Fire Strike Ultra i, tym samym, przewyższeniu poprzedniego lidera – karty Titan RTX. Należy jednak zaznaczyć, że mimo tak świetnego wyniku zawodowym overclockerom prawdopodobnie szybko uda się pobić rekord Bussali, np. podkręcając również VRAM karty. Zbliża się też premiera modelu RTX 3090, przewidziana na 24 września; karta ta będzie prawdopodobnie cechować się wyższą wydajnością niż RTX 3080.

fot. Nvidia