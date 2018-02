Radioodbiornik Scansonic IN220BT

IN220BT wyróżnia się ciekawym wzornictwem oraz wysoką jakością użytych materiałów. Drewniana obudowa pokryta lśniącym lakierem fortepianowym gwarantuje świetne walory akustyczne, uzupełnione dodatkowo wbudowanym kanałem bass reflex.

Jedną z największych zalet Scansonic IN220BT jest multimedialność. Urządzenie wyposażono w moduł Venice 6.5 z procesorem Chorus 3 firmy Frontier Silicon, jednego z największych na świecie producentów rozwiązań dla radioodbiorników cyfrowych. Po podłączeniu IN220BT do internetu uzyskamy dostęp do kilkudziesięciu tysięcy stacji radiowych, podcastów i innych transmisji strumieniowych audio oraz możliwość przesyłania i odtwarzania muzyki z dysków sieciowych z wykorzystaniem protokołów DLNA lub UPnP. Wydajny moduł Venice umożliwi strumieniowanie plików radiowych i muzycznych w różnych formatach, w tym AAC, AAC +, MP3, WAV, WMA oraz plików bezstratnych FLAC, co ważne w jakości do 44kHz. Radio posiada ponadto wbudowany tuner radia cyfrowego DAB / DAB +, które w wielu krajach stopniowo zastępuję standard analogowy FM, do którego również radio zapewni dostęp wraz z funkcją RDS. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth można wygodnie odtwarzać muzykę z serwisów streamingujących, jak Spotify i Tidal, bezpośrednio z telefonu, tabletu lub komputera.

Na tylnej ściance obudowy radioodbiornika znajduje się wyjście na słuchawki oraz wejście AUX, dzięki któremu wygodnie podłączymy odtwarzacz mp3, tablet lub smartfon. Obok znajdziemy port USB do odtwarzania plików z pamięci pendrive lub ładowania smartfonów oraz port LAN do podłączenia urządzenia do internetu i sieci LAN. Bez problemu urządzenie podłączymy także do sieci bezprzewodowej dzięki wbudowanemu modułowi łączności WiFi.

Radiem Scansonic IN220BT można sterować z panelu czołowego lub pilota załączonego do zestawu. Do dyspozycji jest także aplikacja mobilna Undok dostępna na urządzenia Android i iOS, która pozwala na wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia. Co ważne, zarówno interfejs radia, jak i aplikacja mobilna, są w języku polskim, zaś obsługa sterowania jest bardzo intuicyjna. Przy pierwszym uruchomieniu kreator ustawień prowadzi użytkownika przez wstępną konfigurację sieci oraz strefy czasowej, po czym praktycznie od razu można korzystać ze wszystkich funkcji radia. Aktualizacja oprogramowania odbywa się automatycznie prze Internet. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość ustawienia presetów, tzn. zapamiętania do nawet 10 stacji osobno dla każdego z trybów pracy: radia internetowego, DAB i FM.

Scansonic IN220BT posiada także rozbudowaną funkcję budzika (z drzemką) - możliwe jest ustawienie dwóch alarmów czasowych, zaś do wyboru są cztery typy sygnalizacji: buzzer, radio FM, DAB+ lub radio internetowe z możliwością określenia poziomu głośności. Funkcja Sleep Timer pozwala ustawić czas, po którym urządzenie się wyłączy automatycznie. Do wyboru są interwały czasowe: 15-, 30-, 45-, 60-, 75- i 90-minut.

Radio jest oferowane w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym lub białym. Cena detaliczna radia Scansonic IN220BT wynosi 559 PLN.