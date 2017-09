Rainbow Six Siege - Operacja Blood Orchid już 5 września

Mapa „Park rozrywki" oraz dwoje nowych operatorów SDU

W trakcie Operacji Blood Orchid gracze będą musieli dokonać szturmu na opuszczony park rozrywki, zidentyfikowany przez jednostkę Special Duties Unit (SDU) - zwaną także „Latającymi Tygrysami" - jako fabryka narkotyków należąca do organizacji przestępczej. Po nawiązaniu kontaktu z Triadą z Hong Kongu, Latające Tygrysy zostały wybrane do przeprowadzenia szturmu na park rozrywki, kolorową i eklektyczną mapę, pełną dynamicznych starć.

- Ying: Siu Mei Lin jest uznawana za niezwykle uniwersalną operatorkę. Po kilku operacjach postanowiła dołączyć do Drużyny Tęcza jako przedstawicielka jednostki Latających Tygrysów z Hong Kongu. Wyposażona w T-95 LSW i strzelbę SIX12, wie jak działać w gęsto zamieszkałym terenie, korzystając ze swojego gadżetu obezwładniającego. Candela to nowy rodzaj granatu hukowego - po aktywowaniu, uwalnia szereg ładunków, które można przytwierdzić do powierzchni, rzucić jak granat albo potoczyć po podłodze.

- Lesion: Liu Tze Long znany jest z poważnego podejścia do pracy, a najlepiej czuje się w sytuacjach podwyższonego ryzyka. W trakcie przenoszenia żrących substancji zachowuje naturalny spokój, jest też specjalistą od usuwania min. Wyposażony w strzelbę z tłumikiem SIX12 SD oraz pistolet maszynowy T-5, Lesion poradzi sobie w każdej sytuacji, używając min Gu. Kiedy napastnik uruchomi zapalnik, uwolni potężną toksynę, która zada mu obrażenia bezpośrednie, a następnie będzie go dodatkowo ranić przez pewien czas. Wróg będzie też poruszał się wolniej do czasu, aż usunie zatrutą strzałkę. Lesion zaczyna z dwoma minami Gu, ale co 35 sekund otrzymuje kolejną, aż do osiągnięcia maksimum - siedmiu min.

Nowa polska operatorka GROM, Ela Bosak

- Ela: Ela Bosak jest najnowszą i jedną z najmłodszych operatorek Drużyny Tęcza. Ta trzydziestolatka jest żołnierzem polskiej jednostki GROM, a jej główną bronią są pistolet maszynowy Scorpion EVO 3 A1 oraz strzelba F0-12. Ela korzysta także z pistoletu RG15 z celownikiem laserowym - to pierwsza tego typu broń w grze. Polka znana jest ze swej determinacji i męstwa na polu walki. Jej lepkie zbliżeniowe miny Grzmot powodują, że każdy wróg, który znajdzie się w zasięgu wybuchu, porusza się wolniej, gorzej celuje i gorzej widzi. Specjalna sztuczka Eli polega na tym, że kiedy zostanie ranna i padnie na ziemię, może odpalić jeszcze jedną, ostatnią minę.

Wieńcząca Operację Health, Operacja Blood Orchid będzie największą aktualizacją w historii Tom Clancy`s Rainbow Six Siege. Zawierać będzie poprawki i ulepszenia gry, w tym ulepszony system oświetlenia, odświeżone dane o operatorach, zoptymalizowaną stabilność, skrócone czasy wczytywania oraz mniejsze obciążenie pamięci. W okolicy premiery Sezonu 3 uruchomione zostaną także nowe, ulepszone serwery, gwarantujące lepszą stabilność, łączność i ogólną wydajność.