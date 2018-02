Rainbow Six Siege - Operacja Chimera dostępna na serwerze testowym

Serwer testowy to alternatywna wersja Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Umożliwia graczom sprawdzenie nadchodzących funkcji w grze, które trafią do głównej zawartości. Serwer nie gwarantuje jednak stałego doświadczenia płynącego z rozgrywki.

Operacja Chimera wprowadza dwójkę nowych operatorów - Liona i Finkę - członków elitarnej jednostki specjalizującej się w zagrożeniach chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN). Dodatkowo Lion i Finka jako specjaliści ds. zagrożeń biologicznych reprezentują kolejno francuskie i rosyjskie jednostki antyterrorystyczne. Poza klasycznymi rozgrywkami wieloosobowymi w Rainbow Six Siege, nowi operatorzy wykorzystają swoje bronie i gadżety w Outbreak - nowym, trwającym cztery tygodnie wydarzeniu współpracy, które rozpocznie się 6 marca.

Ograniczone czasowo wydarzenie Outbreak będzie dostępne na Serwerze testowym okresowo, zaczynając od 20 lutego. Pozwoli to deweloperom na wprowadzenie stosownych poprawek i ulepszeń.