Ransomware w natarciu [Artykuł sponsorowany]

Rodzajów szkodliwych programów jest bardzo dużo, a jednym z nich jest ransomware. Ten rodzaj infekuje urządzenie i blokuje jego podstawowe funkcje. Ransomware łatwo jest zauważyć: ulegając takiemu atakowi, użytkownik dosłownie przestaje mieć dostęp do swojego urządzenia.



Celem działania twórców ransomware jest bowiem wyłudzenie okupu od właściciela zainfekowanej maszyny. Przywrócenie dostępu do zgromadzonych na komputerze danych oraz do samego zarządzania systemem operacyjnym wymaga więc uiszczenia ustalonej przez cyberprzestępców opłaty.



W przypadku niezastosowania się do żądań hakera, użytkownik pozostaje odcięty od swojego urządzenia, ponieważ wszystkie znajdujące się na nim pliki zostały zaszyfrowane. Po zainfekowaniu urządzenia złośliwe oprogramowanie bierze wszelkie znajdujące się na nim dane jako „zakładników", a za ich „uwolnienie" żąda okupu. Bywa, że cyberprzestępcy po przejęciu kontroli nad systemem wysyłają do użytkownika wprowadzającą w błąd informację. Podają się w niej za organy ścigania, by w ten sposób zaszantażować właściciela komputera i wpłynąć na szybkie uiszczenie przez niego płatności, która rzekomo ma go ochronić przed karą lub pozbawieniem wolności.

Do komputera tego typu złośliwe oprogramowanie może się dostać na wiele sposobów. Tworzą je wyspecjalizowani oszuści, którzy stosują różnego rodzaju metody: ukrywają malware w załącznikach do maili, w odsyłaczach do stron internetowych, w plikach do pobrania ze stron udostępniających programy lub różne materiały lub po prostu poprzez uruchomienie specjalnie przygotowanej strony internetowej wyłudzającej dane. Cyberprzestępcy potrafią przeprowadzić tego typu atak dostając się do komputera nawet poprzez sieć użytkownika.



Istotnym jest więc zabezpieczenie urządzeń poprzez instalację odpowiedniego antywirusa i programu zabezpieczającego dane. Dotyczy to nie tylko sprzętów prywatnych, ale także wyposażenia biurowego. Firma Veritas Technologies przeprowadziła niedawno badanie 12 tys. konsumentów z sześciu krajów (Chiny, Japonia, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania), które miało na celu rozpoznać ich oczekiwania wobec polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez pracodawców. Aż 79 proc. respondentów uważa, że najważniejszym elementem ochrony jest oprogramowanie zabezpieczające, zaś 62 proc. wskazuje na archiwizację, czyli backup. Co ciekawe, społeczeństwo nie stoi po stronie organizacji, które padły ofiarą ataku. Wręcz przeciwnie, wobec nich kierowane są żądania odszkodowania.

Oprócz wyboru odpowiedniego antywirusa, który w czasie rzeczywistym będzie śledził poczynania użytkownika w Internecie i na czas alarmował o zagrożeniach, dobrym krokiem będzie także utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych. Najbezpieczniej jest mieć kilka tego typu archiwów. Oprócz darmowych narzędzi do usuwania ransomware'u warto więc zainwestować w dyski zewnętrzne, czy pakiety do archiwizacji danych w chmurze.

Unikanie ransomware'u polega bowiem głównie na byciu sprytniejszym od cyberprzestępców i regularnym aktualizowaniu programów zabezpieczających oraz tworzeniu kopii zapasowych danych. Poza tym oczywiście trzeba pamiętać o ignorowaniu maili z nieznanych źródeł oraz o niepobieraniu podejrzanych plików. Przykładem oprogramowania umożliwiającego automatyczny przesył danych do chmury jest Cloud Backup od nazwa.pl.

Oprócz antywirusa ten program może więc stanowić solidną ochronę plików poprzez ich kopiowanie do folderu zapasowego, umieszczonego na serwerze. Wówczas nawet w przypadku ataku dane będą bezpieczne i łatwe do odzyskania.

O Cloud Backup można poczytać więcej tu. Czytelnicy pcformat.pl mogą teraz aktywować za darmo usługę Cloud Backup na okres 30 dni bez konieczności rejestracji w nazwa.pl. Aby pobrać aplikację bezpiecznie na swój komputer, wystarczy kliknąć poniżej:

fot. nazwa.pl, publicdomainpictures