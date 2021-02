Ransomware wyłudziło od ludzi 350 milionów dolarów

Milionowe przychody

Raport opracowany przez Chainalysis wskazuje na znaczny wzrost przestępstw z wykorzystaniem oprogramowania typu ransomware. Hakerzy mieli wyłudzić za jego pomocą 350 milionów dolarów w 2020 roku. To 311-procentowy wzrost w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem.

Statystyki kontra rzeczywistość

Badanie polegało na prześledzeniu transakcji wykonanych na adresy blockchain. Okup wyłudzano zazwyczaj za pośrednictwem ułatwiających ukrycie tożsamości kryptowalut. Oznacza to, że rzeczywista kwota może być sporo wyższa (raport podaje kwotę uznaną za minimalną). Wyłudzenia z tytułu ransomware stanowią już ok. 7% wszystkich transakcji realizowanych za pośrednictwem kryptowalut.

Ceny rosną

Jak tłumaczą analitycy, za wzrost skali zjawiska odpowiada nie tyle dużo większa liczba prób włamań (ta miała tylko lekko wzrosnąć), lecz coraz wyższe kwoty wyłudzane od użytkowników. Zanotowano pojawienie się nowych odmian szkodliwego oprogramowania, żądających dużo większych okupów niż do tej pory.

Nie zmieniły się za bardzo metody prania brudnych pieniędzy pochodzących z takiej działalności. Najpierw mieszali oni bitcoiny z pozyskanymi legalnie, a następnie wymieniali na rzeczywiste pieniądze z pomocą portali działających jak cyfrowe kantory. Zdaniem autorów raportu jest to najcenniejszy wniosek dla służb, które powinny skupić się na infiltracji takich serwisów, by docierać do przestępców bardziej efektywnie.

fot. Pixabay