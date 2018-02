Rapoo 8000 – kompaktowy zestaw klawiatury i myszy

Zasięg urządzeń sięga do 10m w zakresie 360°, co zapewnia komfort i swobodę pracy. Korzystając z zestawu Rapoo 8000 nie trzeba martwić się o baterię. Zastosowana technologia oszczędzania energii Rapoo pozwala korzystać z peryferiów nawet do 12 miesięcy bez konieczności wymiany baterii.

Wchodząca w skład zestawu membranowa klawiatura jest wykonana z dobrej jakości materiałów, które chronią ją przed zalaniem. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że ulegnie ona uszkodzeniu przy przypadkowym wylaniu np. kawy. Klawiatura jest kompaktowa (28,5 cm x 13,9 cm x 2,4 cm), nie zajmie więc wiele miejsca na biurku. Wyposażona została w 79 klawiszy w tym klawisz „Fn" pozwalający na wywołanie dodatkowych, między innymi multimedialnych, funkcji.

Kolejnym elementem zestawu Rapoo 8000 jest mysz optyczna z sensorem o rozdzielczości 1000 DPI. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę podczas długich sesji przed komputerem. Dodatkowo konstrukcja myszy została spłaszczona i wydłużona, oraz wyposażona w antypoślizgowe elementy na bokach. Pomiędzy standardowymi przyciskami myszki znajduje się gumowe kółko do przewijania, które zapewnia wygodę podczas scrollowania .

Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, dostępnemu do pobrania na stronie Rapoo można dokonać prostej edycji funkcji klawiszy oraz stworzyć wieloklawiszowe makra.

Zestaw Rapoo 8000 dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych: czarno-szarym, czarno-zielonym, czarno-niebieskim i biało-różowym, objęty jest 24-miesięczną gwarancją.