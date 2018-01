Rapoo V280 – mysz dla graczy w rozsądnej cenie

Mysz posiada precyzyjny sensor VPRO nowej generacji, którego czułość można regulować w zakresie od 500 DPI do 7000 DPI a szybkość przetwarzania obrazu wynosi 6400 klatek na sekundę. Częstotliwość skanowania wynosi 5300 FPS, maksymalna szybkość ruchu 80 IPS, częstotliwość próbkowania do 1000Hz a przyspieszenie 20G.

5 programowalnych przycisków oraz podświetlenie LED umożliwiają dostosowanie myszy do indywidualnych preferencji i ulubionych gier. Co więcej, wbudowana pamięć pozwala na zapisywanie własnych konfiguracji bezpośrednio w myszy. Dedykowane oprogramowanie umożliwia użytkownikowi przypisanie określonych funkcji do wybranych klawiszy oraz ustawienie makr zgodnie z potrzebami.

Rapoo V280 wyprofilowana jest zarówno dla osób prawo jak i lewo ręcznych, a ergonomiczny kształt sprawia, że dłoń nie męczy się nawet podczas wielogodzinnych rozgrywek. Posiada przewód w oplocie o długości 1,8m oraz pozłacane złącze USB, co zapewnia wysoką trwałość.

Mysz Rapoo V280 dostępna jest już dostępna w sprzedaży. Jej ceny wahają się w okolicach 140zł.