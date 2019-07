Raport RisklQ: lawinowo rośnie skala cyberprzestępczości

Według raportu Evil Internet Minute stworzonego przez firmę RisklQ, działalność cyberprzestępców kosztowała w 2018 roku gospodarkę łącznie 1,2 miliarda funtów. Przytoczony przez computerweekly dokument pokazuje, że skala zjawiska rośnie lawinowo – to kwota ponad dwukrotnie większa, niż w 2017 roku.

Według raportu największe firmy co minutę tracą 20 funtów przez naruszenia bezpieczeństwa, oszustwa na rynku kryptowalut powodują w tym czasie straty rzędu 1550 funtów, a phishing (podszywanie się pod osobą bądź instytucję) powoduje straty na poziomie 14 200 funtów. W ciągu każdej minuty globalnej aktywności uruchamiane są średnio 2,4 strony phishingowe, 7 przekierowań do niebezpiecznych serwisów, 0,32 aplikacje z czarnej listy oraz 0,21 ataków magecart.

Rośnie też niestety liczba i skala ataków typu ransomware (okup w zamian za odszyfrowanie danych „porwanych" przez wirusa). W 2019 roku zdaniem naukowców będzie przynosiło zyski na poziomie niemal 18 000 funtów na minutę. Już w pierwszej połowie 2019 roku zanotowano wzrost o 15 proc., a dla samej Wielkiej Brytanii, gdzie wzrost był największy, jest to aż 195 proc.



„Wraz ze wzrostem skali internetu krajobraz zagrożeń rośnie" wyjaśnia główną przyczynę zjawiska Lou Manousos, szef firmy stojącej za raportem. „Bez większej świadomości i wzmożonych wysiłków na rzecz wdrożenia koniecznych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa, będzie więcej ataków przy użyciu coraz większej liczby technologii i strategii" dodaje.



To w dużej mierze wzrost skali zjawiska sprawił, że tegoroczny raport, w odróżnieniu od poprzednich dwóch, przygotowano już w odniesieniu do minut.

fot. 123RF