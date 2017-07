Ravcore Goliath - solidna obudowa

Ravcore Goliath to obudowa big tower o nowoczesnej stylistyce. Czarna, stalowa konstrukcja, czerwone dodatki na froncie oraz oświetlenie LED nadają zadziornego charakteru, a przezroczysty panel boczny umożliwia podziwianie wnętrza komputera. Na górze obudowy znajduje się panel kontrolny, który został wyposażony w wiele przydatnych funkcji: standardowy włącznik i przycisk reset, cztery złącza USB, w tym dwa szybkie porty USB 3.0, złącze HD Audio in/out oraz potencjometr do regulowania szybkości pracy poszczególnych wentylatorów.

Tuż obok umiejscowiono stację dokującą dla dysków HDD, zarówno w rozmiarze 3,5", jak i 2,5". Obudowa Ravcore Goliath o wymiarach 565 x 230 x 617 mm (długość, szerokość, wysokość) oraz wadze 12,63 kg zapewni odpowiednią stabilność konstrukcji, nawet podczas wzmożonej pracy podzespołów zamontowanych w środku.



Producent wyposażył Goliatha w cztery wentylatory: przedni, górny i boczny o średnicy 200mm każdy oraz tylny w rozmiarze 140mm. Dodatkowo, wiatrak górny i przedni posiadają czerwone oświetlenie LED. Obudowa jest dostosowana do montażu chłodzenia wodnego. Na tylnym panelu umieszczono pięć dedykowanych otworów do poprowadzenia przewodów z cieczą, do poszczególnych podzespołów komputera.

Obudowa oferuje wsparcie dla płyt głównych w rozmiarach XL-ATX, E-ATX, ATX, MICRO-AT oraz miejsce na nawet najdłuższą kartę graficzną. Specjalnie zamontowany wspornik uchroni ją przed odkształceniem obwodów drukowanych w okolicy wejścia portu PCI pod wpływem jej własnego ciężaru. W obudowie znajduje się również siedem kieszeni na dyski HDD, które można łatwo zainstalować bez pomocy narzędzi. Producent pomyślał również o problemie z plątaniną kabli, która znacznie obniża walory estetyczne całości - Ravcore wyposażył obudowę w gumowany system zarządzania okablowaniem wraz z klamrami spinającymi, które znacznie ułatwią zapanowanie nad bałaganem.

Sklep internetowy EMAG obniżył cenę obudowy o 50 proc.. Ravcore Goliath można aktualnie nabyć za jedyne 219,99 zł. Promocja trwa do końca wakacji lub do wyczerpania zapasów.