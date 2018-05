Razer - arcade sticki inspirowane Dragon Ball FighterZ

Razer Atrox Arcade Stick dla Xbox One oraz Razer Panthera Arcade Stick dla PlayStation 4 od teraz będą dostępne w obudowie z motywami graficznymi pochodzącymi z Dragon Ball - produkcji, która od dawna jest światowym fenomenem. Oba urządzenia, przetestowane przez światowej klasy esportowców, są w pełni konfigurowalne i skonstruowano je z myślą o entuzjastach moddowania oraz graczach turniejowych.

Nowe arcade sticki zbudowano z najwyższej jakości komponentów Sanwa, obejmujących 10 przycisków oraz 8-kierunkowy joystick. W pełni modyfikowalna konstrukcja pozwala na dostosowanie urządzenia do każdego stylu gry. We wewnętrznych przegrodach znalazło się miejsce na dołączany do zestawu kabel oraz śrubokręt, a także na dwa dodatkowe przyciski. Razer Panthera posiada również tryb turniejowy i jest kompatybilna wieloma popularnymi grami walki.

Cena: €239.99

Dostępność: Wiosna 2018