Razer – modułowa Naga i klawiatura do gier MOBA/MMO

Razer Naga Trinity, dziewiąte wcielenie bestsellerowej rodziny produktów Razer Naga, to modułowa myszka z trzema wymiennymi panelami bocznymi. Użytkownicy mogą wybrać spośród ikonicznego, 12-przyciskowego panelu obsługiwanego kciukiem zaprojektowanego dla gier MMO takich, jak „World of Warcraft", lub 7-przyciskowego kołowego panelu, znanego z Razer Naga Hex V2, obsługiwanego kciukiem i dostosowanego do tytułów MOBA i hack-and-slash takich, jak „Heroes of the Storm" czy „Diablo III". Całość dopełnia panel z dwoma głównymi przyciskami myszy w nowym układzie, idealny do używania na co dzień.

Podczas używania 12-przyciskowej konfiguracji gracze będą mieli do dyspozycji do 19 programowalnych klawiszy, które mogą dopasować własnych preferencji.

Razer Naga Trinity została też wyposażona w ulepszony względem poprzedników optyczny sensor 5G, oferujący prawdziwe 16000 DPI z 450 IPS dla szybszych i dokładniejszych ruchów myszki.

Aby zyskać jeszcze większą kontrolę nad grą, gracze mogą także zaopatrzyć się w Razer Tartarus V2. Nowa, ergonomiczna klawiatura gamingowa posiada 33 w pełni programowalne klawisze (siedem więcej od swojego poprzednika) i została wyposażona w technologię Razer Mecha-Membrane sprawiającą, że klawisze łatwo wcisnąć, jednak przy zachowaniu wyraźnie słyszalnego kliknięcia w momencie aktywacji.

Użytkownicy mogą rozszerzyć możliwości sterowania dzięki panelowi do obsługi kciukiem z ośmioma przyciskami kierunkowymi i trójkierunkowemu kółku przewijania, co pozwala na pełne panowanie nad ruchem i nieograniczone kombinacje zaklęć. Istniejące polecenia mogą być podwojone dzięki trybowi Razer Hypershift, który otwiera drugi zestaw poleceń do macro, skrótów do okien i wszystkiego, co może stać się drugą warstwą obecnych ustawień. Istnieje także opcja tworzenia wielu spersonalizowanych profilów do gier i zapisywania ich w chmurze poprzez Razer Synapse 3 (Beta) Cloud Storage.

Razer Naga Trinity i Razer Tartarus V2 obsługują także podświetlenie Razer Chroma z wyborem aż do 16,8 milionów kolorów. Remapowanie klawiszy, kalibracja powierzchni oraz efekty podświetlenia Razer Chroma można konfigurować i kontrolować poprzez Razer Synapse 3 (Beta). Z podświetleniem Razer Chroma można zintegrować wiele popularnych gier, w tym tutoriale, akcje wykonywane w grze oraz inne interaktywne efekty przewidziane przez developerów.

Myszka i klawiatura są dostępne w RazerStore.com od czwartego kwartału 2017 roku.