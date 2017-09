Razer Basilisk – myszka stworzona do FPS’ów

W Razer Basilisk wykorzystano ten sam sensor optyczny 5G i rozdzielczości 16 000 DPI, co w słynnych myszkach Razer DeathAdder Elite oraz Razer Lancehead Tournament Edition. Czujnik ten wielokrotnie potwierdził swe doskonałe właściwości w warunkach wymagających dokładności i precyzji, czyniąc go idealnym dla graczy FPS. Co więcej, Basilisk wyposażono w mechaniczne przełączniki Razer Mechanical Mouse Switches z wytrzymałością nawet do 50 milionów kliknięć.

Nowa myszka oferuje także możliwość płynnego regulowania oporu stawianego przez rolkę za pomocą pokrętła, znajdującego się na spodzie urządzenia. Dzięki temu gracz może zmniejszać lub zwiększać jego poziom zgodnie z własnymi preferencjami. Może być to szczególnie przydatne dla graczy przypisujących funkcję skoku do rolki (np. w CS:GO), którzy chcą w pełni dostosować jego aktywację do ulubionego poziomu oporu rolki.

Razer Basilisk wyposażono również w wymienny przycisk, dający łatwy dostęp do dodatkowych funkcji myszki. Jego domyślne ustawienie pozwala graczom na czasowe obniżenie czułości myszki (DPI), dzięki któremu natychmiast mogą się przełączać między trybem walki na małej odległości lub w pomieszczeniach (co wymaga wysokiego DPI) a trybem precyzyjnego strzelania (DPI o mniejszym poziomie). Dodatkowy przycisk jest w pełni programowalny i może być używany do uruchomiania akcji typu „naciśnij i mów", podnoszenia przedmiotów i wielu innych. Do myszki dołączono przyciski w dwóch rozmiarach, aby w pełni dopasowały się do ręki grającego. Nie zapomniano także o graczach, preferujących rozgrywkę bez tego dodatkowego przycisku. Zamiast niego mogą użyć gumowej zaślepki.

Efekty świetlne Razer Chroma są kontrolowane przez Synapse 3 (Beta), które umożliwia przechowywanie spersonalizowanych ustawień w pamięci myszki lub w chmurze za pośrednictwem Hybrid On-board i Cloud Storage.

Cena: € 69.99