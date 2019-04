Razer Core X Chroma – więcej mocy graficznej dla laptopów

Linia urządzeń eGPU Razer Core, zaprojektowana do współpracy z szeroką gamą laptopów (Windows, Mac) wyposażonymi w złącze Thunderbolt 3, zapewnia mobilnym wojownikom możliwość korzystania z ogromnej mocy przetwarzania graficznego stacjonarnych systemów, bez skomplikowanej instalacji czy konfiguracji. Dzięki temu użytkownicy mogą grać w najbardziej wymagające gry i z niesamowitą prędkością tworzyć materiały graficzne na najwyższym poziomie.

Razer Core X Chroma wyposażono w zasilacz 700W, porty USB i Gigabit Ethernet oraz podświetlenie Razer Chroma, aby zaspokoić potrzeby najbardziej zagorzałych graczy i twórców.

Laptopy z systemem Windows 10 wymagają złącza Thunderbolt 3 z obsługą grafiki zewnętrznej (eGFX) oraz najnowszej aktualizacji Windows RS5. Kompatybilne z Core X Chroma laptopy Razer to Blade Stealth 13, Blade 15 i Blade Pro 17 (wersja GeForce GTX 1060).

Laptopy Mac wymagają portu Thunderbolt 3, systemu operacyjnego macOS High Sierra 10.13.4 lub nowszego z kompatybilnymi kartami AMD Radeon.

Plug and play

Aby skorzystać z Razer Core X Chroma, użytkownicy muszą tylko zainstalować wybrane karty graficzne PCIe, począwszy od kart NVIDIA GeForce RTX, GeForce GTX i Quadro po karty Radeon i Radeon Pro z obsługą AMD XConnect .

Instalacja karty graficznej jest wyjątkowo łatwa dzięki zastosowaniu w Core X Chroma prostego mechanizmu szuflad i blokad. Kartę graficzną wkłada się do gniazda PCIe i zabezpiecza przed wysunięciem pojedynczą śrubką skrzydełkową.

Najbardziej wszechstronna stacja eGPU

Razer Core X Chroma to najbardziej wszechstronna stacja eGPU dostępna obecnie na rynku. Została wyposażona w porty USB oraz Ethernet, a w jej wnętrzu można zainstalować kartę graficzną o szerokości trzech slotów. Nowy hub I/O (wejście/wyjście) z tyłu urządzenia oferuje cztery porty USB Type-A oraz port Gigabit Ethernet, które umiejscowiono blisko siebie, co pozwala utrzymanie w porządku okablowania.

Zasilacz charakteryzuje się teraz większą mocą, wynoszącą 700W. Dzięki temu jest on w stanie dostarczać zasilanie nawet do najbardziej wymagających kart graficznych. Dodatkowo, Razer Core X Chroma może również ładować laptopy o mocy do 100 W wyposażone w port USB-C za pośrednictwem dołączonego kabla Thunderbolt 3.

Aluminiowa obudowa podsiada dwie strefy podświetlenia Chroma RGB, które można dostosować do własnych preferencji za pomocą oprogramowania Razer Synapse 3 (Widnows). 16,8 mln dostępnych kolorów pozwala graczom na pełne zanurzenie się w rozgrywce, dzięki efektom świetlnym dynamicznie połączonym z każdą akcją i wydarzeniem w grze.

Boki obudowy są perforowane, co w połączeniu z wentylatorami zapewnia szybkie odprowadzanie ciepła i optymalną wydajność cieplną.

Cena

429.99 € - sugerowana cena detaliczna