Razer HyperSense - nowy sposób wykorzystania dotyku w grach

Razer HyperSense wykorzystuje każde urządzenie z tradycyjnego zestawu urządzeń peryferyjnych PC, aby zapewnić dotykowe wrażenia w 360 stopniach i immersję, które pozwalają graczom poczuć eksplozje po ich prawej stronie, zbliżających się od tyłu wrogów lub nadchodzący z przodu atak. HyperSense używa technologii opracowanych przez Lofelt, SUBPAC oraz inne firmy.

Razer HyperSense sprawia, że urządzenia zaczynają dostarczać wierne informacje zwrotne oparte na dźwięku pozycyjnym lub specyficznych wskazówkach dźwiękowych takich jak uderzenie młota, wystrzały z wyrzutni rakiet czy podmuch wiatru płynący z lewej do prawej. Połączenie dźwięków środowiskowych z bardziej bezpośrednimi dźwiękami generowanymi wokół postaci w grze zapewnia pełne 360-stopniowe zanurzenie w rozgrywce.

Tak samo jak Razer Chroma, HyperSense jest w stanie uzyskać wyraźniejsze i bardziej wciągające doświadczenia dzięki integracji z wieloma grami. Pozwala to na połączenie określonych wydarzeń czy mechaniki w grze z precyzyjnymi reakcjami haptycznymi, zdolnymi do odtwarzania szerszej gamy wibracji niż konwencjonalne urządzenia haptyczne do codziennego użytku.

Razer obecnie pracuje z deweloperami, aby jeszcze mocnej zintegrować gry z tą technologią.