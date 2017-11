Razer Phone - potężny smartfon dla graczy

Razer Phone zaopatrzono w pierwszy na świecie ekran 120 Hz UltraMotion, zapewniający odświeżanie i płynność wyświetlania grafiki na poziomie nieporównanie lepszym od innych współczesnych smartfonów. UltraMotion to technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania obrazu wyświetlacza z procesorem graficznym, w celu usunięcia tzw. tearingu (czyli rozrywania ekranu) i zmniejszenia do minimum opóźnienia sygnału, przy jednoczesnym niewielkim zużyciu energii akumulatora.

Smartfon dodatkowo ma 5.72-calowy ekran, Quad HD IGZO LCD, a Specyfikacja? W środku znajdziemy platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 835, wspieraną przez 8 GB pamięci RAM.

Dzięki przednim głośnikom i dedykowanym wzmacniaczom oraz technologii Dolby Atmos, Razer Phone zapewni dźwięk o prawdziwie kinowej jakości.

Certyfikowane przez THX złącze audio USB-C razem z 24 bitowym cyfrowym konwerterem dźwięku (DAC) zagwarantuje audiofilską jakość dźwięku dostarczaną do ulubionych słuchawek.

Dzięki aplikacji Razer Game Booster użytkownicy mogą w pełni zapanować nad rozgrywką, a najlepszy w swojej klasie układ chłodzenia zmniejszy tzw. throttling (obniżenie taktowania procesora), aby zmaksymalizować moc i wydajność smartfona.

Razer Phone wyposażono w duży akumulator o pojemności 4 000 mAh. Dzięki temu gracze mogą się cieszyć swoją ulubioną rozrywką przez cały dzień, a technologia Qualcomm Quick Charge 4+ pozwoli na szybkie ponowne naładowanie akumulatora.

Dwa tylne aparaty w opisywanym modelu mają matryce o rozdzielczości 12 Mpix. Płynne i szybkie przybliżenie (w zakresie od szerokich kątów do ujęć teleobiektywowych) można kontrolować za pomocą jednego gestu dwoma palcami.

Korpus Razer Phone mierzy tylko 8 mm grubości. W smartfonie zainstalowano system Android Nougat, który wiosną 2018 roku zostanie zaktualizowany do wersji Oreo. Urządzenie wyposażono w aplikację Nova Launcher Prime zintegrowaną z Asystentem Google. Niezwykle popularny program uruchamiający, Nova Launcher Prime oferuje możliwości dostosowania Androida do własnych potrzeb i preferencji.



Razer Theme Store pozwoli graczom dostosować telefon do ich preferencji poprzez zmianę tapet, ikon i kolorów bezpośrednio na telefonie. Dodatkowo użytkownicy będą mogli wybrać dzwonki stworzone przez DJ-ów Razera oraz tapety inspirowane najpopularniejszymi grami.

Partnerzy z branży gier



Razer jest dumny z partnerstwa z producentami i deweloperami gier jak Tencent i Square Enix. Pozwoli to na przeniesienie najlepszych doświadczeń z gier do segmentu mobilnego, a także na pełne wykorzystanie niezwykłych cech Razer Phone. Gry mobilne zostały zoptymalizowane przez partnerów do działania z ekranem UltraMotion z w zakresie do 120 klatek na sekundę.

„Arena of Valor" firmy Tencent już wkrótce zadebiutuje na rynku amerykańskim. To najpopularniejsza na świecie gra typu MOBA (multiplayer online battle arena). Gracze dzięki potężnym gamingowym możliwościom Razer Phone będą mogli w pełni oddać się spektakularnym walkom drużynowym.

„Segment urządzeń mobilnych coraz szybciej pokazuje swój potencjał dla gier. Razer i Tencent są w czołówce, jeśli chodzi o szybki rozwój w tym obszarze". - powiedział Vincent Gao, światowy dyrektor marketingu w Tencent Games. „Arena of Valor dostarcza graczom dynamiczne i wciągające doświadczenia, a telefon Razera został zbudowany z myślą o takiej właśnie mechanice. Nasze partnerstwo wyznaczy standardy dla następnej generacji gier mobilnych.

INNI PARTNERZY

· "Final Fantasy XV Pocket Edition" Square Enix

· "Gear.Club" Eden Games

· "Lineage 2: Revolution" Netmarble Games Corporation

· "Old School RuneScape" Jagex Limited

· "RuneScape" Jagex Limited

· "Shadowgun Legends" Madfinger Games

· "Tekken" BANDAI NAMCO Entertainment Europe

· "Titanfall: Assault" NEXON Co., Ltd. and Particle City, Inc.

· "World of Tanks Blitz" Wargaming Group Limited

CENA



Rekomendowana cena detaliczna wynosi: US$699.99 / €749.99 / £699.99