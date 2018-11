Razer przedstawia kontroler Panthera Evo

Razer Panthera Evo to kolejna odsłona bestsellerowego arcade sticka Razer Panthera. Poprawiony drążek został gruntownie przetestowany i dostosowany do profesjonalnego użytku przez najlepszych esportowców oraz członków społeczności, takich jak Xian Ho Kun i Kenny Omega z Team Razer.

Razer blisko współpracował z zawodnikami, mistrzami i liderami turnieju FGC. Opinie i uwagi zebrane podczas długich sesji testów pomogły na nowo zdefiniować Razer Panthera i dopasować go do preferencji najbardziej profesjonalnych wojowników. Lider FGC Mark „MarkMan" Julio powiedział, że „inspirowanie społeczności do podnoszenia standardów niezawodności jest bardzo ważne", dodając, że Panthera Evo „zapewnia precyzję i najlepsze w swojej klasie działanie, jednocześnie pozwalając graczom na przeniesienie swojego unikatowego stylu grania na to nowe urządzenie."

Razer Panthera Evo wyposażono w przełączniki Razer Mechanical Switches, które charakteryzują się żywotnością do 30 milionów naciśnięć, co ustanawia zupełnie nowy standard wytrzymałości. Dzięki ulepszonej obudowie i wejściu słuchawkowemu kontroler otrzymuje dodatkową gamingową wydajność. Panthera Evo, podobnie jak poprzednik, jest również w pełni modyfikowalna. W odpowiedzi na prośby graczy grafikę na obudowie można wymienić i dostosować do własnych preferencji.

Cena: €199.99