Razer uruchamia własny sklep z cyfrowymi grami

Razer Game Store umożliwia natychmiastowy dostęp do tysięcy cyfrowych gier oraz wynagradza klientów przy każdym zakupie. Gry są dostępne w postaci kluczy Steam oraz Uplay.

Kupuj gry, zdobywaj nagrody

Kupując w Razer Game Store, gracze otrzymują dostęp do ekskluzywnych ofert, bonów zniżkowych, możliwości zakupu urządzeń peryferyjnych Razera w atrakcyjnych cenach oraz innych korzyści.

Ponadto, po każdym zakupie w sklepie, gracze zostaną nagrodzeni punktami lojalnościowymi zSilver (dotyczy to także transakcji kartami kredytowymi). A jeśli płatność zostanie dokonana za pomocą zGold, kupujący otrzyma nawet jeszcze więcej zSilver.

Dzięki systemowi nagród, zakupy w Razer Game Store dają wiele korzyści, ponieważ gracze mogą wymieniać w nim punkty na inne produkty Razera.

Lista gier

Katalog gier dostępnych w Razer Game Store obejmuje największe tytuły z portfolio m.in. Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar i wielu więcej. Gracze będą mogli kupić wyczekiwane produkcje takie jak The Crew 2" i "Pillars of Eternity II: Deadfire", a także wcześniejsze hity - "Grand Theft Auto V", "Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands", "Cuphead" czy "Dishonored: Death Of The Outsider".

Promocja na gry Ubisoft

Razer Game Store i Ubisoft wraz z debiutem sklepu oferują wyjątkową promocję na tytuły francuskiego wydawcy. Gracze będą mogli zaoszczędzić aż do 75 %, kupując takie gry jak Assassin's Creed Origins", "Watch Dogs 2," "Far Cry 4," "South Park: The Fractured but Whole" czy "Tom Clancy's Rainbow Six: SIEGE".

Oferty ekskluzywne

Klienci Razer Game Store, każdego tygodnia, mogą spodziewać się nowych ekskluzywnych ofert i nagród powiązanych z czterema grami. W pierwszym tygodniu przy zakupie Far Cry 5", "Assassin's Creed: Origins", "Ni No Kuni II: Revenant Kingdom" lub "Wolfenstein II: The New Colossus" gracze otrzymają rabat do 50%, a także bon o wartości do 15 dolarów, podwójne nagrody zSilver oraz bon o wartości 10 dolarów (na zakup urządzeń peryferyjnych) do wykorzystania w RazerStore.

Darmowe kody do Furi

Razer Game Store rozda, na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy", 10 000 kluczy Steam do niezależnej produkcji Furi.

Dostępność

W chwili premiery Razer Games Store będzie dostępny w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji ze zlokalizowanymi zawartością, walutą, metodami płatniczymi oraz obsługą klienta. W pozostałych krajach europejskich sklep będzie dostępny po angielsku, z cenami w euro.

Reszta krajów świata będzie obsługiwana za pośrednictwem globalnej witryny z cenami opartymi na dolarze amerykańskim.