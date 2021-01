RealSense ID – rozpoznawanie twarzy z Intelem

Z zarostem i w okularach

Firma Intel przedstawiła technologię RealSense ID, która może być wykorzystywana do uwierzytelniania osób wyłącznie dzięki rozpoznawaniu twarzy.

Do bankomatów, ale nie tylko

Biometryczny system Intela ma znaleźć zastosowanie w bramkach na lotniskach i w punktach odprawy bądź kontroli granicznej, sklepach (na przykład podczas dokonywania zakupów alkoholu lub innych produktów sprzedawanych wyłącznie osobom pełnoletnim), bankomatach itp.

Technologia RealSense ID nie bazuje na porównywaniu wykonanego przez kamerę zdjęcia osoby kontrolowanej z obrazem zapamiętanym w systemie identyfikacji lub widocznym w dowodzie potwierdzającym. Dzięki zastosowaniu mechanizmu sztucznej inteligencji możliwe jest rozpoznanie osoby pomimo założenia okularów, zmiany fryzury lub pojawienia się na twarzy zarostu.

Przedstawiciele Intela utrzymują, że ich system jest odporny na próby obejścia z wykorzystaniem zdjęć lub masek: RealSense ID został opracowany m.in. ze względu na powszechne zasłanianie twaczy w dobie pandemii koronawirusa. Współczynnik akceptacji fałszywych obrazów ma być mniejszy niż 0,1 procent.

Z pudełka albo w dziesięciopaku

Intel proponuje w przedsprzedaży dwa warianty systemu RealSense ID. Pierwszy z nich (F455) to urządzenie pudełkowe, wycenione na 99 dolarów i gotowe do pracy po podłączeniu do komputera działającego pod kontrolą systemu Windows (a w przyszłości także Androida i Linuksa). Oprogramowanie dla platformy powstaje w językach C/C++ i C# z wykorzystaniem przygotowanego zestawu SDK (wersje dla Javy i Pythona są na razie opracowywane).

Dla projektantów systemów wbudowanych przeznaczone są z kolei moduły w postaci płytek drukowanych (F450), przeznaczone do zamontowania we własnych urządzeniach. Ten wariant RealSense ID jest dostarczany w zestawach po dziesięć sztuk, sprzedawanych za 750 dolarów.

Wysyłanie zamówionych modułów rozpocznie się 1 marca

fot. Intel