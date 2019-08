Realme XT - pierwszy smartfon z aparatem 64 Mpix

Realme to producent smartfonów wywodzący się z Chin. Firma produkuje telefony, które adresowane są do mniej zamożnych użytkowników – zwłaszcza w Indiach. Marka nie dotarła jeszcze do Polski, ale warto o niej wspomnieć choćby ze względu na zapowiedziany właśnie model Realme XT – pierwszy zaprezentowany smartfon z aparatem 64 Mpix.



Taką rozdzielczość będzie miał jeden z czterech obiektywów na pleckach, wyposażony w sensor Bright GW1, skonstruowany przez Samsunga. Portal Android Central informuje, że jakość zdjęć w pierwszych testach jest bardzo dobra. W Realme XT znajdzie się kilka ciekawych projektów. W poprzednich telefonach producenta czytnik linii papilarnych znajdował się z tyłu, a teraz ukryto go pod ekranem OLED.

Już 29 sierpnia do grona firm montujących 64-megapikselowe matryce w smartfonach najprawdopodobniej dołączy koncern Xiaomi, który planuje zaprezentować Redmi Note 8. Wczoraj pojawił się jednak cień wątpliwości, gdyż wygląda na to, że procesor Helio G90 trafi jedynie do wersji Pro (co też nie jest jeszcze stuprocentowo pewne). Zwykłe Redmi Note 8 ma natomiast pracować pod Snapdragonem 665, a ten CPU może obsłużyć maksymalnie 48 Mpix.

fot. Realme