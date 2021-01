Realme zapowiada smartfon C20

Zacznijmy od Wietnamu

Realme pokazał kolejny tegoroczny model telefonu. C20 to propozycja budżetowa, wyceniona na około 400 zł. Cena w Polsce może być co prawda nieco wyższa, bo na razie model będzie sprzedawany tylko w Wietnamie. Warto mieć ją na uwadze, przyglądając się specyfikacji sprzętu.

Wariant oszczędnościowy

Telefon będzie wyposażony w 6,5-calowy ekran LCD typu IPS, obsługujący rozdzielczość 1600x720. Procesor to MediaTek Helio G35, oprócz niego mamy 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci na pliki użytkownika. Oszczędzono też na aparacie, C20 to powrót do czasów, gdy jeden obiektyw na pleckach wystarczał każdemu. Oprócz kamerki głównej 8 Mpix otrzymamy kamerkę selfie 5 Mpix.

Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsłuży ładowanie 10 W. Przy tak pojemnym akumulatorze jest to nieco rozczarowująca moc. Zabraknie też zgodności z siecią 5G, będzie za to złącze minijack 3,5 mm. Jak na tak niską cenę, specyfikacja wydaje się satysfakcjonująca.

Fot. Realme