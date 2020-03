Recenzje produktów w internecie mają moc

W całej Ameryce w 2019 r. pod wpływem nieprawdziwych recenzji produktów w internecie dokonano niepotrzebnych zakupów o niebagatelnej wartości 25 mld dolarów. Wskazuje na to badanie przeprowadzone przez brytyjską firmę Canvas8, a zlecone przez platformę z recenzjami TrustPilot.

Analiza objęła 6300 dorosłych użytkowników internetu ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Badani wypowiadali się na temat korzystania z dostępnych w internecie recenzji produktów oraz wiarygodności tych opinii.

Okazało się, że 48% amerykańskich konsumentów w 2019 r. podczas zakupów online bardziej polegało na internetowych recenzjach niż 2 lata wcześniej. Aż 89% ludzi na całym świecie i 90% w USA przed kupieniem jakiegokolwiek towaru sprawdza recenzje na jego temat online. Niestety prawie połowa badanych (49%) jest przekonana, że firmy zamieszczają w internecie nierzetelne opinie na temat swoich produktów.

Fałszywe recenzje prowadziły do kupowania wyrobów niskiej jakości, niespełniających oczekiwań nabywcy – w badaniu wyliczono, że dorosły Amerykanin średnio wydał w ten sposób w minionym roku 125 dolarów.

Jakie recenzje budzą zaufanie

Wielu respondentów stwierdziło, że produkty, które są ocenione na 5 gwiazdek w internecie (5/5), nie wzbudzają zaufania. Pojawia się bowiem wątpliwość, czy nie są wytworem samego producenta. Taka sytuacja jest odbierana przez 72% konsumentów jako niewiarygodna lub tylko częściowo wiarygodna. Znacznie lepiej też odbierane są zestawy opinii, w których znajdują się oceny i pozytywne, i krytyczne. Ponadto dla 16% respondentów 5 pierwszych pokazywanych recenzji to fałszywki i dopiero kolejne można traktować jako rzetelne.

Ważna jest także liczba recenzji – prawie 55% badanych stwierdziło, że chętniej kupuje produkt, który ma dużo opinii. Co ważne, konsumenci sprawdzają opinie w kilku witrynach przed decyzją zakupową; może to być cenną wskazówką dla strategii firm sprzedających online.

Co ciekawe, konsumenci nie lubią „prymusów" – okazuje się, że 67% respondentów raczej wybierze firmę, która szybko naprawi wytknięty jej błąd, niż taką, która nigdy błędu nie popełniła (albo nie został on wykryty). Wolą też czerpać wiedzę o produkcie z platform otwartych, czyli takich, w których użytkownik nie musi uzyskiwać autoryzacji właściciela strony do wyrażania opinii.

Duży sprzeciw budzą fałszywe (zmanipulowane) recenzje w internecie – 62% badanych uważa, że powinny one być natychmiast usuwane. Jest to postrzegane jako większy problem niż nieprawdziwe informacje przekazywane w oficjalnych reklamach produktów.

fot. Canvas8, raport „Kluczowa rola recenzji w budowaniu zaufania do internetu"