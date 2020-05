Reddit spogląda w kierunku kryptowalut

Reddit uruchomił test tokenów do kryptowalut.

Forum Reddit skupia ok. 175 mln użytkowników. Od jakiegoś czasu ponad 20 mln z nich ma dostęp do dwóch nowych tokenów: „Moons” oraz „Bricks”, które znajdują się na kanałach /r/Cryptocurrency oraz /r/FortniteBR. Pozwolą one użytkownikom zarabiać specjalne punkty, przyznawane za aktywność w serwisie.

To kolejny po „Dount” token pozwalający na nagradzanie bardziej aktywnych użytkowników serwisu. Zdobywane punkty można wydawać na funkcje premium, a przyznawane są za aktywność i jej jakość. Mają stanowić też kolejny miernik reputacji.

Częściowy wpływ na to, ile punktów otrzyma dany użytkownik, ma społeczność serwisu. Obecnie inicjatywa znajduje się w fazie testów beta. Reddit informuje, że punkty w programie mogą zostać zrestartowane.

fot. Reddit